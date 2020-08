Aldea mbya busca integrar las ferias - El Territorio Misiones

Viernes 28 de agosto de 2020 | 07:00hs.

Los miembros de la aldea Fortín Mbororé de Puerto Iguazú comienzan a transitar el camino para transformarse en agricultores y buscan posicionar la actividad como una de las principales fuentes de ingreso de la comunidad.Los integrantes de la comunidad ante la gestión de Nilda Costa, directora de Asuntos Guaraníes de la Municipalidad, comenzaron a trabajar con las huertas y plantaciones de mandioca, maíz y poroto, entre otros, con la entrega de semillas que recibieron del Ministerio del Agro para el inicio de la actividad y ya son 30 las familias que cuentan con huertas y plantaciones de esos productos.Actualmente, debido al contexto sanitario, los pueblos originarios de Iguazú no cuentan con un ingreso de dinero de la venta de artesanías que hasta el momento era su mayor actividad económica.“La idea es comenzar a trabajar, y en un tiempo no muy lejano pasar a ser pequeños productores y ser la primera comunidad mbya guaraní en ingresar a las ferias francas, porque pese a la falta de acompañamiento de un agrónomo, estamos trabajando con los conocimientos que tenemos y los que tiene la Directora de Asuntos Guaraníes; esperamos contar con la ayuda de un profesional más adelante para seguir mejorando”, contó a El Territorio Silvino Moreyra, cacique de la aldea Fortín Mbororé.Entre los agricultores se pueden encontrar paisanos de todas las edades, como es el caso de una pareja de ancianos de la aldea, Lidia de 72 años y Gabino de 90, quienes desdee hace meses están trabajando con la plantación y tienen a cargo 2,5 hectáreas. “Todos los días él sale con la azada a plantar mientras yo preparo el desayuno, después lo voy a buscar, desayuna y seguimos plantando juntos”, indicó la mujer en diálogo con El Territorio.“Estamos trabajando en la primera etapa que es de autoconsumo, pero sabemos que somos capaces de generar un buen producto y ser productores. Por el momento no tenemos mucho fruto del trabajo, pero creo que para fin de año ya el mbya va a salir con su canasta llena de verduras a vender y va a notar la diferencia”, recalcó Moreyra.Respecto a las necesidades de la comunidad para trabajar en forma correcta, Moreyra resaltó que cada uno debió comprarse sus herramientas para trabajar y reconoció que necesitan asistencia del gobierno provincial y del Ministerio de Asuntos Guaraníes para la compra de sistemas de riego, tejidos y media sombra, ya que no con cuentan con el dinero necesario para abastecer estas necesidades, sobre todo ante la falta de ingreso de dinero que se recibía de la venta de las artesanías.La comunidad trabaja en conjunto con el fin de aprender y dejar un legado a los más jóvenes que se encuentran entusiasmados en la actividad.Desde la creación de la Dirección Municipal de Asuntos Guaraníes se generaron proyectos para incorporar esta actividad económica para todas las comunidades de la ciudad de las Cataratas.Estos proyectos ya fueron aprobados y se espera el financiamiento a través del Banco Iberoamericano pero por la pandemia no se pudo poner en marcha. No obstante, las comunidades recibieron la confirmación desde el Ministerio del Agro de la provincia de que los proyectos de construcción de estanques para la cría de peces, plantación de árboles frutales y cría de pollos, que se pondrían en marcha el 2021.