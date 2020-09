Alcohol en gel y vitaminas, lo más demandado en farmacias - El Territorio Misiones

Jueves 24 de septiembre de 2020 | 05:00hs.

Por Emmanuel López Del Valle

Al inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio, en marzo, algunos productos como el alcohol en gel y el barbijo cobraron un notorio protagonismo, con el objetivo de reducir al mínimo el número de contagios de coronavirus, la enfermedad que aún mantiene en vilo al mundo.A seis meses del comienzo de la medida sanitaria, referentes del sector farmacéutico posadeño afirman que las ventas de alcohol líquido y alcohol en gel siguen en crecimiento desde agosto, al igual que las vitaminas, que ganaron terreno en el último mes y medio. Por el parate total en fábricas en Buenos Aires, en algunas farmacias se complicó la reposición inmediata. En tanto, en lo que respecta a la compra de barbijos disminuyó ante la elaboración de tapabocas caseros.En cuanto a la venta de fármacos, la compra de antibióticos mermó al 50% como consecuencia de menores casos de afecciones respiratorias. En tanto, aseveran que hubo un incremento en la compra de antiespasmódicos y antiácidos.El Territorio indagó en diferentes farmacias de Posadas, que relataron el estado de situación actual. En todos los casos, coincidieron que hay mayor compra de vitaminas y alcohol líquido o alcohol en gel, a partir de agosto.“Hay un faltante en la reposición de vitaminas, como el redoxon y vitapirena. Son productos que actualmente escasean y mucho, porque no hay una reposición inmediata y se van consiguiendo de a poco. Cuando inició la pandemia, hubo muchísima demanda; todo el mundo quería vitaminas, inclusive, durante abril y mayo hubo un desabastecimiento que se normalizó en junio. Pero ahora, con la primavera, incrementó nuevamente la demanda y, en algunos casos, hay faltantes. En mi caso tengo, pero poco stock”, señalaron desde la Farmacia Berardi de Posadas.Indicaron que el principal problema radica en el parate por quince días en fábricas de Buenos Aires, al detectarse algunos contagios de coronavirus en los operarios.Agregaron que “en lo que es alcohol en gel o alcohol hubo un incremento notable en la demanda desde agosto, de un 10 por ciento. Entre mayo y julio se había estacionado. Creo que tiene que ver con una mayor conciencia. El aumento de la demanda también se reflejó en los precios, ya que la botella de 250 mililitros pasó de 70 a 80 pesos”.Por su parte, desde Farmacia Bello contaron que notaron un repunte en la demanda de alcohol en gel, que es lo más solicitado al igual que diferentes tipos de vitaminas. “Lo que es alcohol hay un boom en la demanda, pero las vitaminas, a diferencia del año pasado, por ejemplo, hay muchos pedidos y consumo”, dijo la encargada del local.En tanto, desde la Farmacia Grecia dijeron que “lo más demandado pasa por el alcohol en gel y las vitaminas. Las ventas se sostienen, ya que no hubo bajas ni subas importantes, pero tiene que ver por el mayor cuidado, ya que hay menos restricciones y temor por los contagios, ya que hubo muchos casos en el último mes, y en el cuidado de uno, para estar bien en esta época, donde proliferan las alergias y las defensas bajan”.Sobre la compra de otros tipos de fármacos, precisaron: “Analgésicos, digestivos o ungüentos la demanda se mantuvo, al igual que aquellos remedios para tratamientos de enfermedades crónicas, que jamás disminuyó en estos seis meses. Sí bajó 50 por ciento la compra de antibióticos por el aislamiento y el mayor cuidado. Sin embargo, todo pasa por el alcohol en gel, ya que la limpieza e higiene es el método más efectivo para combatir la enfermedad hasta que haya una vacuna efectiva y se inmunice a toda la población”.El alcohol en gel y el barbijo se convirtieron en elementos infaltables al momento de salir de casa. Cuando comenzó el aislamiento, fueron los productos más solicitados y generó, en efecto, escasez en algunas farmacias dada la poca producción que había en el país por aquel entonces.“Tanto el barbijo como el alcohol en gel fueron elementos muy demandados al inicio de la pandemia y hubo escasez por la poca estabilidad de la producción y la reposición que había. Por suerte hubo un incremento en la elaboración y, meses después, se normalizó. El alcohol (líquido) y el alcohol en gel siguen siendo muy pedidos y se compra muchísimo por día; en el caso del barbijo, no hay muchas compras, salvo muy puntuales, ya que se hacen los tapabocas caseros, que cobraron notoriedad y hay una diversidad enorme en el mercado”, afirmó Patricio Schiavo, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Misiones.El profesional sostuvo que hubo una disminución en la compra de medicamentos en los últimos meses, al no registrarse enfermedades invernales ante el poco movimiento en diferentes ámbitos, producto del confinamiento más estricto, el cierre de las escuelas y la menor circulación en espacios públicos.“Este año prácticamente no tuvimos enfermedades invernales, como la gripe o bronquiolitis, por el extremo en los cuidados y la poca circulación de gente. A esto hay que sumar que los chicos no fueron a las escuelas”, agregó.Indicó que para lo que resta del año habrá una disminución en la demanda de medicamentos para enfermedades estacionales, por la mayor conciencia ciudadana y que, en muchos rubros, persiste el trabajo bajo la modalidad virtual.