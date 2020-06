Alcaldes reorganizan cajas para llegar con el medio aguinaldo de junio

Lunes 1 de junio de 2020

Por Nazarena Torrespolitica@elterritorio.com.ar

Con información de corresponsalías San Pedro y El Soberbio

Preocupación en el sector comercial

La situación económica compleja que trajo la pandemia del Covid-19 sigue condicionando las decisiones que se toman en todos los ámbitos. Las administraciones comunales tampoco son ajenas a esto. La estrepitosa caída de la recaudación –que hizo que incluso en algunos municipios las cajas quedaran en cero– fue uno de los factores que hizo repensar a los intendentes la estrategia para llegar a cumplir con los compromisos asumidos.Es que las dificultades de los comerciantes y vecinos para abonar las tasas se sintieron y siguen sintiendo en las comunas, principalmente las más chicas.En este sentido, más allá de los sueldos de cada mes, otra de las preocupaciones es el medio aguinaldo, a cobrar en el mes que entra. Si bien son montos que ya vienen siendo pensados desde principio de año, la situación actual lo complejiza aún más.No obstante, en diálogo con El Territorio, los alcaldes señalaron que es una de las prioridades y que en estos últimos tiempos se dedicaron a reorganizar las arcas para llegar a cubrir dicha obligación.Una situación similar viven los comerciantes, quienes ya indicaron que sin ayuda del Estado será muy difícil abonar este concepto a los empleados (ver Fuente preocupación…).En la comuna de El Soberbio la situación es compleja y el dinero para los compromisos se va juntando peso a peso.El intendente Roque Soboczinski manifestó: “Tenemos una situación compleja debido a que estuvimos dos meses con la Municipalidad cerrada, los sueldos están, pero nos falta para el aguinaldo, vamos a ver qué se junta en este mes”.En ese marco, argumentó que cada día “se hace un esfuerzo enorme para cumplir con los servicios básicos a la comunidad”.En tanto, el tesorero de comunal, Ireneo Rodríguez, contó que “el municipio ya elevó pedido de un ATN (Aportes del Tesoro Nacional) a la Provincia, la recaudación cayó un 70 por ciento”.En cuanto las tasas de comercio específicamente, adujo que bajaron mucho más, debido a que durante la cuarentena los comercios no trabajaron.Lo mismo ocurre en Bernardo de Irigoyen, donde el cierre de la frontera fue un golpe bajo a los comerciantes. Al respecto, el jefe comunal, Guillermo Fernández, manifestó que “la situación es realmente preocupante”.“Ahora pagamos sueldos, pero no sabemos cómo seguir, los comercios están a media máquina porque los más grandes que nos respaldaban tenían casi el 100 por ciento de los clientes brasileños y están prácticamente parados”, especificó.Y puntualizó que “se va tratando de ajustar con lo que se tiene para llegar”.Desde San Pedro se indicó que las arcas municipales cuentan con una reserva suficiente para afrontar en tiempo y forma el pago del salario anual complementario (SAC) a los empleados municipales.Esto fue posible mediante el redireccionamiento de los aportes realizados por los contribuyentes, quienes aprovecharon los descuentos dispuestos por la Municipalidad para abonar las tasas de inmuebles.Con la opción de una bonificación por pago total de la tasa general de inmuebles, el Departamento de Finanzas pudo recaudar lo suficiente para hacerle frente al pago del medio aguinaldo correspondiente al mes de junio, según lo informado por parte del área contable.No obstante, destacaron que la preocupación pasa más bien por las consecuencias que dejará la pandemia en los próximos meses, anticipando un panorama complicado para el desembolso de la segunda mitad del SAC, en diciembre.Muchos de los jefes comunales debieron reorganizar los fondos que tenían destinados para obras en el municipio a fin de reunir el dinero del aguinaldo.Argumentaron, en ese marco, que las reservas se van quedando cortas e instaron a los vecinos a abonar las tasas para potenciar la recaudación.Es el caso de Puerto Rico, desde donde el intendente Carlos Koth explicó: “Tuvimos que repensar, teníamos pensado un aumento, pero por el momento creemos que vamos a tener que darlo desdoblado, el aguinaldo sí ya lo tenemos resuelto”.“Nosotros dimos el 20 por ciento de incremento, y para el segundo semestre teníamos pensado otro aumento. Si todo acompaña y se recupera la actividad para octubre más o menos, podríamos ir con otro aumento, ya que la idea es cerrar el año con un 40 por ciento de incremento”, expresó.De la misma manera, tanto el intendente de Tres Capones, Ramón Gerega, como el de Capioví, Alejandro Arnhold, remarcaron que “se va a llegar, con reservas, no como quisiéramos, pero vamos a pagar en tiempo y forma sin pedir anticipos”.En tanto, Oscar Kornoski, de Jardín América, resaltó que en la localidad consiguieron “ser autónomos y crear un pulmón económico para esta situación, para tener previsibilidad”.“Juntamos varias coparticipaciones como respaldo, con el objetivo de parar lo que sea necesario parar, porque si entra la enfermedad al municipio, no sabemos cómo vamos a terminar”, apuntó el jefe comunal.El secretario general de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, remarcó que los comerciantes de todo el país le advierten que “no hay ninguna posibilidad de pagar el medio aguinaldo en julio salvo que aparezca algún tipo de ayuda del gobierno”.Según consignó Infobae, “con el medio aguinaldo va a pasar algo similar que con los sueldos y es que no se pueden pagar”.Grinman recordó que el sueldo anual complementario (SAC) es un salario devengado mes a mes que se paga a mitad de año y a fin de año.En ese sentido, indicó que el sector de comercio está “en las mismas circunstancias que con el pago de los sueldos normales o incluso en circunstancias peores”.“Por ahora no sabemos qué va a pasar. Tenemos mucha preocupación de muchos comerciantes de todo el país que nos dicen que no tienen ninguna posibilidad de pagar el medio aguinaldo”, alertó.Al mismo tiempo, agregó que el comercio antes de la cuarentena estaba muy mal, venía con dos años de recesión y ocho años de estancamiento.“La caída era importante y ahora, en medio de la pandemia, es mucho peor. Los comercios que pudieron abrir ahora están vendiendo un 30 por ciento de lo que vendían antes de la cuarentena”, afirmó.Grinman sostuvo que los sueldos del sector de comercio fueron abonados, aunque destacó que algunos no se pagaron completos y que otros se liquidaron en cuotas y con la ayuda del gobierno.