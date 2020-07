Alberto Fernández y Juntos por el Cambio acordaron bajar la tensión política

Lunes 13 de julio de 2020 | 22:45hs.

Alberto Fernández participó este lunes a la tarde en dos videoconferencias con legisladores de la oposición. El primero de los encuentros incluyó a diputados y senadores nacionales de Juntos por el Cambio, quienes inicialmente habían rechazado la convocatoria del Presidente y le pidieron una reunión por separado del resto de las fuerzas. Una vez terminado el diálogo con los referentes del principal frente opositor, el mandatario hizo lo propio con los representantes de los otros partidos.Participaron del primer encuentro virtual el diputado Mario Negri (UCR), el presidente del radicalismo Alfredo Cornejo; los legisladores Álvaro González y Cristian Ritondo (PRO). Además de los senadores Luis Naidenoff y Martín Lousteau (UCR), Humberto Schiavoni y Laura Machado (PRO). También el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa y los titulares de los bloques del Frente de Todos del Senado, José Mayans, y de Diputados, Máximo Kirchner."Les propongo que dialoguemos en serio para levantar a la Argentina, no para sacarnos ventaja", les dijo el Presidente a los representantes del interbloque opositor, y añadió: "No es verdad que en política todo valga. Que el debate no los convierta en gente que dice que la libertad está en peligro o que hay abusos del Poder Ejecutivo, porque nada de eso es cierto y todos lo sabemos”.De esta forma, Fernández se refirió a la construcción de un "mañana en el que todos estamos involucrados". "Quiero que de una vez y para siempre podamos trabajar juntos en la construcción de un destino común. Debemos hacerlo y podemos hacerlo, depende de cada uno de nosotros”, consideró.En diálogo con TN, el senador nacional Martín Lousteau sostuvo: "Fue una reunión muy significativa, teniendo en cuenta el contexto, entre el Poder Ejecutivo Nacional y el principal espacio de oposición. Teniendo en cuenta las circunstancias que vive la Argentina y lo que le espera, creo que es muy importante empezar este tipo de diálogos para encontrar soluciones comunes".Por su parte, Mario Negri, presidente del bloque UCR y del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados, sostuvo que "es imperioso, en tiempos de libertades limitadas por la pandemia, que se respete la división de poderes". En ese sentido, manifestó: "Eso va a dar más robustez a la democracia. Cada uno debe hacerse cargo del pasado que tiene, esa es la única forma de dejar la tensión permanente y evitar el default político".De esta forma, el legislador llamó a "dejar los agravios de lado" para enfrentar los desafíos que tiene el país, que "son muy grandes y urgentes". Además, reclamó por fondos para las provincias y municipios, que sufrieron grandes mermas este año. También se quejó por la "inequidad en el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN)" a favor de las provincias oficialistas.En tanto, el presidente del bloque PRO Cristian Ritondo expresó en Twitter: "Como lo hicimos desde el primer día, reiteramos al Presidente nuestro compromiso real y sincero de trabajar junto al gobierno para enfrentar no solo la pandemia, sino la recuperación social y económica de la Argentina".Las reuniones del Presidente con la oposición buscaron analizar la cuarentena por coronavirus y la situación sanitaria, la ampliación presupuestaria para sostener las políticas de ingresos, la moratoria para todos los sectores afectados, la deuda soberana bajo legislación local y el diálogo para el acuerdo de reconstrucción pospandemia.Inicialmente, Juntos por el Cambio había rechazado la convocatoria y reclamó un encuentro a solas con Fernández, a través de un comunicado. Manifestaron su "total disposición al diálogo" y predisposición para una reunión con el Presidente por separado, pedido al que el mandatario accedió.La intervención Massa fue clave para bajar la tensión de la convocatoria cuando Fernández citó a todos los jefes de los bloques de Diputados.En Radio Mitre, Cornejo consideró que el país necesita "una pospandemia planificada y acordada entre oficialismo y oposición". Recordó que previo a la convocatoria le pidieron tres encuentros a solas al Presidente y que son la principal fuerza de la oposición.La reunión se dio en medio de la tensión entre Juntos por el Cambio y el Gobierno, luego de que una parte de la coalición calificara en un comunicado como "un crimen de extrema gravedad institucional" al asesinato del ex secretario de Cristina Kirchner, Fabián Gutiérrez. El Presidente tildó de "canallesco" al comunicado, mientras que el jefe de Gabinete Santiago Cafiero calificó como "una idea repulsiva" la versión de que el Gobierno estuvo detrás del asesinato.