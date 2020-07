Alberto Fernández: “Una oferta mejor pone en riesgo el mañana”

Martes 21 de julio de 2020

“Todos los planes naufragaron”

Alberto Fernández respondió a las críticas que recibió luego de sus declaraciones al Financial Times, en las que manifestó que “no cree en los planes económicos”.”El plan que estamos pensando, las ideas... odio hablar de planes económicos, aunque después me dicen: ‘Qué vergüenza’... porque todos los planes naufragaron. Me acuerdo del plan de Prat Gay y Dujovne, que naufragaron”, lanzó, en alusión a los exministros de la administración de Mauricio Macri.

“En la Argentina, lo que va a tener continuidad, es el apoyo del Estado a los sectores que lo necesitan. No sé si se llamará IFE, o se llamará de otro modo. No es sólo pensar en el desarrollo para los que están bien, sino para los que están mal, fundamentalmente. Yo hablo de la ética de la solidaridad, que es un concepto de Alfonsín”, manifestó.

“Prefiero fijarme objetivos, y uno de ellos es producir, crear empleo y sacar a la gente de la pobreza. Esa es la idea de desarrollo que tengo en la cabeza”, sostuvo.

“Con la oferta que ha hecho, Argentina hizo un enorme esfuerzo. Hacer una oferta mejor pone en riesgo el mañana. Busco que la Argentina resuelva un problema de modo que no tengamos que discutir más con los acreedores”, señaló el presidente al programa Alta Voz de la Televisión Pública.En este sentido, Fernández afirmó: “Hoy (por ayer) se hizo público algo que todos sabían. Se materializó una contraoferta que ya todos sabíamos en qué consistía, y que no es igual a la nuestra; nos demanda más esfuerzo. Seguiremos discutiendo, pero hicimos la oferta posible y es imposible que nos movamos de este último esfuerzo”.“Argentina necesita sacar de la pobreza a un grupo muy importante de argentinos y no le puede seguir exigiendo más esfuerzos. Por lo tanto, cuando decimos que la deuda sea sostenible, decimos que la deuda la podamos pagar en el tiempo, y no a costa de los sectores más vulnerables”, explicó.Ayer por la tarde, tres grandes grupos de acreedores anunciaron que presentaron una nueva contraoferta para reestructurar la deuda emitida bajo legislación extranjera por alrededor de 66.000 dólares, al tiempo que explicitaron su rechazo a la última propuesta del gobierno argentino.La decisión fue transmitida por el Grupo Ad Hoc de Accionistas de Bonos Argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Accionistas de Bonos de Intercambio.La propuesta contempla una tasa de interés promedio del 3,4%, pagos de amortización desde 2025 y un alivio de deuda cercano a los US$ 35.000 millones hasta 2028.Asimismo, la oferta utiliza los mismos 10 bonos que la Argentina presentó en su última oferta ante la Securities and Exchange Commission (SEC), con vencimiento promedio de 12.1 años, según un documento citado por la agencia Bloomberg.Se trata de la primera oferta oficial unificada que realizan los tres grupos durante el proceso de renegociación de deuda. Anteriormente, el Ad Hoc y Exchange habían acercado una propuesta conjunta mientras que el CAA lo había hecho por separado, con una oferta mucho más en línea con la que finalmente presentó la Argentina.La propuesta establece una tasa de interés promedio de 3.4% con un pago de cupón dos veces al año (enero y junio), que comienza en 0.125% en 2021 y aumenta hasta un 5% para algunos de los vencimientos.Por otra parte, plantea que los nuevos bonos comiencen a regir desde el 4 de septiembre de 2020 y un recorte de capital del 3% sólo para acreedores que reciban los bonos de 2030, 2035 y 2046.