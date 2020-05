Alberto Fernández: “Salir de la cuarentena ya es llevar a la muerte a miles de argentinos”

Miércoles 6 de mayo de 2020 | 14:47hs.







Fernández afirmó que "salir de la cuarentena ya es llevar a la muerte a miles de argentinos" y sostuvo que la situación del aislamiento "lamentablemente no tiene un gotero para manejarlo. Es muy difícil dosificar la salida", afirmó el mandatario en declaraciones a Radio Con Vos, este mediodía de miércoles.





El presidente dijo que "no podemos volver a la aglomeración de gente", ya que "es muy riesgoso" en el marco de la pandemia por coronavirus, y consideró que "vamos a tener que evitar el contacto en espectáculos públicos por mucho tiempo". En ese sentido, además, afirmó que la vuelta del fútbol no está en los planes del corto plazo. “No lo veo en lo inmediato", indicó el mandatario al ser consultado sobre ese deporte en particular.









Y allí adelantó que, por ejemplo, se estudia "organizar" el inicio de algunos sectores industriales, como el automotriz, "en base a protocolos y condiciones" que deberán cumplir, y evitando también "el transporte interjurisdiccional".





Acerca de algunas protestas que surgieron en los últimos días, Fernández le apuntó a la oposición. Y allí afirmó que hay "sectores de la oposición que hacen reclamos alejados de la realidad, y no miran las consecuencias de lo que están proponiéndole a la gente". Y agregó que "hacen un uso perverso de la inestabilidad emocional de la gente que está en cuarentena y la impulsa a hacer reclamos alocados".







El presidente Alberto Fernández dio indicios de que, desde el gobierno nacional, se mantendrá el esquema de cuarentena para todo el país, aunque deslizó la posibilidad de que varias actividades sean autorizadas y se sumen a las que ya están en actividad.Sobre los resultados que está arrojando el sistema de cuarentena, en el área de la salud, indicó que se "están cumpliendo los objetivos" fijados en el marco del aislamiento y destacó que "estamos muy cerca de que la velocidad de duplicación del contagio sea de 25 días", tal como se había pautado. "Es muy posible que lo cumplamos y que podamos hacer una apertura mayor en estos días", dijo el mandatario en la radio porteña.En la misma entrevista el Presidente también se refirió a otros temas como el proyecto de aporte extraordinario a las grandes riquezas, que presentó el bloque oficialista en Diputados. Sobre esto dijo que prefería hablar no de un tributo sino de "un aporte excepcional de las grandes fortunas, que son 1.300 millones de dólares que están en manos de 11.000 argentinos". Y agregó que en el futuro "hay que modificar todo el sistema impositivo argentino" porque "no es justo que el mayor aporte de Ganancias lo haga el que vive de un sueldo".