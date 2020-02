Alberto Fernández: “Que nadie dude en qué lugar estoy parado”

Alberto Fernández finalmente aclaró sus frases sobre la dictadura y pidió disculpas públicamente. El presidente había dicho el sábado en un acto ante las Fuerzas Armadas que “hay que dar vuelta una página que nos distanció mucho tiempo por la inconducta de algunos”. Le valió críticas de personalidades de Derechos Humanos.

Ayer aclaró el mandatario en una serie de tuits: “No quiero pasar por distraído ante la queja justa. Que un error mío no nos divida. Que nadie dude en qué lugar estoy parado. Que nadie crea que niego el horror vivido. Como siempre debemos estar unidos para que el “nunca más” que pregonamos sea “nunca más” en la Argentina”.

Sus palabras se dieron el fin de semana con motivo de despedir a un contingente militar que partía en una misión de paz hacia Chipre. Allí pidió “dar vuelta una página que nos distanció mucho tiempo por la inconducta de algunos” y celebró que “todos nuestros oficiales de nuestras tres Fuerzas Armadas haya salido de la democracia”. Habló de “un esfuerzo permanente por lograr la integración que les reclamábamos”.



La frase de la discordia

Sobre la frase “dar vuelta la página”, el presidente afirmó: “Hice alusión a que ahora la totalidad de la oficialidad de de nuestras FFAA habían surgido en democracia. En ese momento celebré ese dato. De aquí en más, no deberemos analizar si alguno de nuestros oficiales participó de las sistemáticas violaciones de derechos humanos que fueron parte del genocidio que padeció nuestra Patria entre 1976 y 1983. Por eso dije que podíamos “dar vuelta la página”. Entre nuestros oficiales ya no quedan partícipes activos o complacientes del terrorismo de Estado”.

Y aclaró: He visto que mis palabras han herido la sensibilidad de las víctimas. Nunca quise causar en ellas el más mínimo dolor. Saben que en mí sólo cuentan con alguien que siempre las va a acompañar en la búsqueda de la verdad y en la imposición de justicia sobre los culpables”.

“No aceptamos dar vuelta la página” Las palabras de Alberto Fernández del sábado despertaron las fuertes críticas de una referente en la materia: Nora Cortiñas. La cofundadora y referente de Madres de Plaza de Mayo salió al cruce del presidente, quien llamó a “dar vuelta la página” en la relación de la sociedad con las Fuerzas Armadas. “Los dichos de Fernández sobre la dictadura son un gesto negacionista”, expresó Cortiñas. “No tenía ninguna necesidad de decir una cosa semejante. Es un gesto negacionista. De acá en más ya sabemos cómo tenemos que seguir, como lo hicimos siempre, en las calles reclamando por la Memoria, la Verdad y la Justicia”, reclamó. Visiblemente indignada, Nora continuó con su descargo y habló en nombre de todas las Madres de Plaza de Mayo. “No podemos aceptar dar vuelta la hoja ni cerrar la exigencia de que se abran los archivos y que nos digan qué pasó con todos y cada uno de los detenidos/desaparecidos. Y que los jueces, en lugar de pelearse por un salario, abran también los archivos y digan a quienes entregaron con falsas adopciones a los bebés de las embarazadas.

Y agregó: “Hago esta aclaración ante el reproche que algunas víctimas de la dictadura me han hecho por lo que dije. Veo que no usé las palabras pertinentes. Disculpas por ello. Pero no quiero que nadie dude de mi compromiso en favor de la verdad y la justicia. No quiero pasar por distraído ante la queja justa. Que un error mío no nos divida. Que nadie dude en qué lugar estoy parado. Que nadie crea que niego el horror vivido. Como siempre debemos estar unidos para que el “nunca más” que pregonamos sea “nunca más” en la Argentina”.