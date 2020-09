Alberto Fernández: "No voy a permitir el colapso del sistema sanitario" - El Territorio Misiones

Miércoles 2 de septiembre de 2020 | 23:45hs.

Pese a la vigencia de más de 160 días del decreto de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, Alberto Fernández aseguró que “no hay cuarentena”. El Presidente expresó su preocupación por el alto nivel de circulación de gente mientras siguen aumentando los casos de coronavirus: “Estuve en la calle manejando y vi que la gente en CABA sale y camina”.“No llevamos 160 días de cuarentena, la verdad no hay cuarentena. La cuarentena supone el encierro total de una comunidad y eso no existe”, afirmó el mandatario. En diálogo con TN destacó que sin embargo hay un porcentaje de la sociedad “que se queda en su casa”, a quienes agradeció porque “sino estaríamos peor”. Pero alertó: “En la Ciudad de Buenos Aires hay un tránsito creciente”.“A la gente no hay que confundirla, necesitamos que entienda que es una situación de alto riesgo”, advirtió. En ese sentido, explicó que la flexibilización de las medidas restrictivas “generan una situación de relajamiento que es muy peligroso porque el riesgo existe, hay mucha gente que está contagiada y no lo sabe”.El Jefe de Estado ejemplificó con la situación de Jujuy. La provincia que logró estar más de 100 días sin nuevos contagios, actualmente tiene más del 90% de ocupación de camas de terapia intensiva. “Tenemos que entender que si tuviéramos 160 días de cuarentena real no tendríamos los problemas que estamos teniendo, que son derivados por la mayor circulación de la gente y el mayor contacto”, remarcó tras una nueva jornada con más de 10 mil nuevos infectados y 199 muertes.Este miércoles el Presidente se reunió con médicos de terapia intensiva que alertaron por el inminente colapso del sistema sanitario. Al respecto, reclamó a la sociedad que, “no está midiendo las consecuencias”, “ser solidarios con el personal médico que se expone todos los días”.Si bien aceptó como “razonable” el reclamo de la gente que tiene la necesidad de volver a trabajar, aseguró que “uno de los grandes problemas” de la pandemia en Argentina es que “se politizó”.“Hay también una prédica. La oposición utilizó la pandemia como mecanismo de ataque al Gobierno y de repente nosotros nos convertimos en personajes insensibles que queremos tener a la gente encerrada e inventaron la imbecilidad del enamoramiento de la cuarentena. ¿Quién se puede enamorar de eso?, ¿Qué presidente es feliz con una cuarentena, con una economía paralizada? Nadie. Pero insistieron y hubo gente que se terminó creyendo ese mensaje”, descargó.Y diferenció con los que “están naturalmente alterados y dicen que soy socio de Soros (George), que tengo un negocio con Bill Gates”, a quienes definió como “los terraplanistas de la pandemia”.Frente al aumento exponencial de contagios, Alberto Fernández afirmó que de ser necesario volverá a implementar medidas más restrictivas: “No voy a dejar que el esfuerzo que se hizo se pierda, lo más importante es que la gente tenga la posibilidad de ser atendida en hospital”. “Estoy siguiendo día a día en cada lugar como está la ocupación de camas, no voy a dejar que colapse”, remarcó.Por otra parte, Alberto Fernández defendió el proyecto de Reforma Judicial que cuenta con media sanción del Senado de la Nación. El mandatario declaró que “no es la que quiere Cristina”, y explicó que la iniciativa que se envió al Congreso “es una ley que ordena el funcionamiento de la Justicia Federal en Argentina”. “Eso ni por casualidad es una reforma judicial, no se habla de la Corte, del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público, no altera ningún proceso en marcha”, defendió.“Yo dije toda la campaña que había que reformular la Justicia Federal, el 10 de diciembre asumí y lo volví a repetir y el 1° de marzo ante la Asamblea lo volví a repetir”, recordó. Insistió en que la iniciativa no es idea de la vicepresidenta y dijo que está “convencido que la Justicia Federal hay que cambiarla”.“El que más debería celebrar es Macri, porque con esa reforma lo que le estoy garantizando es no hacer con la Justicia Federal lo que Macri hizo con la Justicia Federal contra sus enemigos”, cargó contra su antecesor.En otro fragmento de la entrevista se refirió a la polémica sesión que culminó en la madrugada del miércoles en la que Juntos por el Cambio abandonó el recinto en rechazo a la continuidad de las sesiones telemáticas. “La oposición lo que hizo ayer fue tratar de impedir de cualquier modo que tengamos una respuesta para el turismo, que es el sector más afectado por la pandemia. Se fueron diciendo que iban a impugnar la sesión”, expresó.“Lo que pasó ayer dejó en claro dónde está parado cada uno. Ayer no se trataba una ley que beneficiaba en particular a alguien cercano al Gobierno, era una ley que beneficiaba a los que peor la están pasando, que es el sector del turismo. Querían estar presentes en el recinto, se los invitó a estar presentes y se levantaron y se fueron”, repasó.“Yo voy a hacer todos los esfuerzos que estén a mi alcance para que la armonía y la convivencia democrática existan en Argentina, pero no me voy a callar las cosas que veo”, dijo sobre la relación con la oposición y agregó: “No me voy a callar si veo que un Presidente celebra desde Suiza que la gente salga a contagiarse a la calle, los felicita y les dice que están reclamando libertad. ¿Qué libertad?”, volvió a apuntar contra Mauricio Macri.“¿Eso es poner grieta? No, eso es decir la verdad, no me voy a callar esas cosas, como ellos no se callan las cosas que no les gustan de nosotros”, concluyó.