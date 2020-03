Alberto Fernández: "No quisiera llegar al estado de sitio"

Domingo 22 de marzo de 2020 | 17:42hs.

En plena cuarentena para tratar de frenar la expansión del coronavirus, el presidente Alberto Fernández volvió a pedirles a los ciudadanos que respeten las restricciones a la circulación hasta el próximo de 31 de marzo y adelantó que por el momento no dispondrá del estado de sitio. "No quisiera llegar a eso", afirmó. Consideró que esa medida hablaría mal de la sociedad porque no respetó el aislamiento.









Con fuertes críticas a los que violaron la cuarentena, dijo que la preocupa "que haya tontos que no entiendan" la situación de riesgo por la que atraviesa el país. "Me preocupa mucho el idiota que circula con fiebre, que puede estar lastimando la salud de todos. Me preocupa su egocentrismo que no lo deja ver cómo puede dañar al de al lado. Pero aclaro que son los menos. La inmensa mayoría esta en sus casas", dijo.





Además criticó a los más de 30 mil turistas que viajaron al extranjero entre el 13 y el 19 de marzo, todo en momentos en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya había declarado a la enfermedad como pandemia, según datos oficiales de Migraciones. "Son los que después me reclaman que los traiga urgente. Todo esto es prueba de la desaprensión que tienen con sus compatriotas", cuestionó.







Ante las versiones de un endurecimiento de las restricciones para circular por los múltiples incumplimientos, descartó que por el momento vaya a establecer el estado de sitio. "No y no quisiera llegar a eso, que hablaría muy mal de la sociedad argentina", planteó.







Y detalló: "Los instrumentos están, las fuerzas están. Al que sale sin justificación, lo detienen y lo ponen a disposición de un juez. Los elementos están. Las fuerzas de seguridad tienen que hacer lo suyo, la gente tiene que hacer lo suyo y yo tengo que cuidar la salud de los argentinos. Tenemos el sistema legal funcionando como corresponde", dijo.







La postura del Presidente se produce en un contexto de fuerte presión de parte de los gobernadores provinciales para que declare el estado de sitio. Por caso, el mandatario de Jujuy, Gerardo Morales, indicó que sería "pertinente" tomar esa medida extrema ante el avance del coronavirus y se anticipó a expresar su apoyo en caso de que Alberto Fernández lo hiciera.