Alberto Fernández: “No contamos nuestro plan porque estamos en plena negociación”

Jueves 6 de febrero de 2020

El presidente Alberto Fernández cerró ayer su gira europea en Francia y en una de sus últimas actividades brindó una clase magistral ante alumnos del Instituto de Estudios Políticos de París (Sciense PO París).

El presidente se refirió a distintos temas como la negociación de la deuda, el plan económico, la crisis social que afecta a Chile, la administración de Mauricio Macri, la pobreza en Argentina, las elecciones en la OEA, la cumbre del G20 que se hizo en Buenos Aires, y además reiteró que en las próximas semanas va enviar al Congreso “una ley que termine con la despenalización del aborto y permita la atención en cualquier centro público”.

Respecto de la negociación de la deuda y del plan económico, ante una pregunta de una de las asistentes a la charla, Fernández aseguró que “el 12 de febrero el ministro de Economía irá al Congreso a explicar todo lo necesario para que todos entiendan de qué se trata la necesidad de hacer sostenible la deuda, que quiere decir darle tiempo a la Argentina para que vuelva a crecer y poder pagar”.

“Ese es el punto de arranque del plan que hemos hecho. No es verdad que no tenemos plan, es verdad que no lo contamos. Y no lo contamos porque estamos en plena negociación. Sería descubrir las cartas. Estamos jugando al póquer y no con chicos. Tenemos que hacerlo bien, con inteligencia. Pero el plan es volver a poner en funcionamiento la economía argentina”, detalló.

En ese sentido, el presidente destacó que “me reuní con empresarios que invierten, les pedí que confíen en el país, que sigan invirtiendo, produciendo, generando trabajo. Sobre esa base, construiremos la riqueza pública para ayudar a los sectores más necesitados. Pero no quiero que la solución sea la eterna ayuda a los sectores más necesitados. Quiero que esos sectores trabajen y generen su propia fuente de ingresos. Hay que hacerlo invirtiendo y dando trabajo. Después del 12 leé los diarios que vas a empezar a tener indicios”.

Por otro lado, habló de la despenalización del aborto y confirmó que enviará un proyecto al Congreso. “En la Argentina el aborto es un delito. Es un extraño delito donde casi nunca se condena a ninguna mujer por aborto pero todos sabemos que existe.

¿Cuál es el problema de que exista? Que todo aborto se vuelve clandestino y en la clandestinidad el riesgo de vida y de salud de la mujer aumenta. El problema es más agudo de acuerdo a la clase social de quién practica el aborto. Si es de clase alta, lo hará en un centro de salud adecuado, en condiciones adecuadas y el certificado médico dirá que tuvo una aborto espontáneo y su salud estará garantizada. En una mujer sin recursos, su vida corre peligro y si zafa su vida corre el riesgo de sufrir lesiones internas”, se explayó Fernández.



Macron también mostró apoyo

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó ayer su “apoyo” a la Argentina frente a las negociaciones que el país debe encarar con el FMI y dijo que “movilizará” otros respaldos en el mismo sentido. Macron se pronunció así luego de recibir a Alberto Fernández en el Palacio del Elíseo, donde ambos mantuvieron un encuentro

a solas. “La situación económica de su país, por supuesto, es un tema de preocupación pero también de movilización, siempre hemos apoyado los esfuerzos de estabilización de su economía, de integración en

la comunidad financiera internacional y seguiremos haciéndolo”, enfatizó Macron.

El respaldo que cosechó Fernández es un éxito político y diplomático que le permite sumar más de 15 por ciento de los votos del board del FMI, a la espera de su negociación personal con Donald Trump, que tiene el poder y los votos necesarios para facilitar o enterrar la propuesta presidencial.