Alberto Fernández llegó a Roma para reunirse hoy con el Papa

Deuda, situación social y hambre, temas a tratar

Las miradas de la reunión entre Alberto Fernández y el Papa están dirigidas a conocer cuánto durará el encuentro. Un detalle nada desdeñable porque habla de la importancia de la reunión y del interés del pontífice. Se habla de unos 40-45 minutos, y no de sólo 22, como duró el encuentro con el ex presidente Mauricio Macri en febrero de 2016 y que al concluir mostró una cara muy seria de parte del papa Francisco. Entre los temas por tratar con el papa no hay información oficial pero algunas fuentes dan por seguro que la deuda externa y la situación económica de la Argentina en general estarán entre ellos, pero también del Plan contra el Hambre lanzado por el gobierno y tal vez, el tema del aborto. Fernández llega a Roma con el nombre de la nueva candidata para embajadora ante la Santa Sede, después de las polémicas por un candidato no bien visto por el Vaticano. Se trata de María Fernanda Silva, que ya tiene experiencia en temas vaticanos porque trabajó en esa sede diplomática hasta 2015.