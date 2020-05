Alberto Fernández en Misiones: “Tenemos que hacer otro país totalmente integrado”

Jueves 28 de mayo de 2020 | 20:40hs.

El presidente de la Nación Alberto Fernández visitó Misiones y junto al Gobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahuad firmaron diversos convenios de obras para la tierra colorada.









En sus primeras palabras, Alberto Fernández destacó el trabajo que el gobierno provincial lleva adelante contra el coronavirus, sobre todo porque Misiones esta rodeado de fronteras. “Los misioneros tienen que tener la tranquilidad de saber que tienen un gobernador que esta muy atento a los casos que puedan aparecer; celebro la responsabilidad de Oscar en cuidar la salud de los misioneros. Hay que saber que están rodeados de fronteras y que en el país vecino, Brasil, se ha desarrollado de una manera vertiginosa la propagación del virus”, manifestó el Presidente.

En conferencia de prensa en las instalaciones de la Residencia del Gobernador, el presidente Alberto Fernández, destacó el trabajo que viene realizando Misiones en relación al coronavirus, planteó la oportunidad que tiene el país en replantearse como seguir económicamente luego de la pandemia y destacó que la nueva Argentina debe ser "totalmente integrada".





Sobre la compensación económica que reclama Misiones a nación, Fernández indicó: “siempre me platearon los desequilibrios que sufre la provincia, el problema es que en la Argentina tenemos un problema muy serio, el nivel fiscal. Pero en todas las provincias existe en una recaudación baja, el problema no sólo es de Misiones sino que de toda la nación” detalló el presidente al tiempo que agregó “nuestro gobierno ha lanzado un montón de programas en los cuales también abarca a Misiones. Hemos aportado en la IFE, unas 3816 empresas Pymes se vieron beneficiadas con la Asignación para el Trabajo y Producción; el Salario social complementario entre otras cosas”. “En un futuro, tal vez tendremos que re discutir entre otras cosas la coparticipación y re diseñar un nuevo modelo porque este modelo claramente no esta funcionando”, sentenció Alberto.







El presidente también se refirió al futuro económico del país y destacó la creación de una nueva Argentina en la cual todas las provincias estén integradas de manera igualitaria.



“Después de la pandemia es una buena oportunidad para replantearnos el país que queremos, trabajar seriamente en la Argentina que queremos construir. La pandemia dejó al desnudo la desigualdad en el país; nadie esta contento viendo la pobreza que hay en el norte de la Argentina, nadie siente que el país se integra con una Patagonia abandonada, nadie esta viviendo feliz en el centro rico del país, cuando a su alrededor todo es problema, nuestra generación piensa que hay que hacer otro país”, indicó.



“Es una Argentina llena de injusticia, tenemos que hacer otro país absolutamente integrado donde todos tengan posibilidades de desarrollarse y esto exige solidaridad de todos; por eso hay que terminar con la lógica de la aristocracia, porque es injusto que todo lo que se produce en un país termine en un puerto. Hay que explotar la hidrovía, hay que revisar todo, tenemos que explotar la hidrovía de otra manera, involucrar las provincias que usan la hidrovía para sacar su producción, en el cuidado y manejo de la hidrovía; no que hidrovía se maneje desde el puerto de Buenos Aires. Es pensar la Argentina de otro modo, es una gran oportunidad la que tenemos, la Argentina es mucho más que la provincia de Buenos Aires”, finalizó el presidente.