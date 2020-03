Alberto Fernández, en el primer día del aislamiento: "Gracias por haber comprendido"

Sábado 21 de marzo de 2020 | 09:50hs.





El aislamiento social, preventivo y obligatorio que empezó a regir desde el primer minuto del viernes y se extenderá hasta el 31 de marzo.



La medida se toma a 16 días de confirmarse el primer contagio en la Argentina. Si se tiene en cuenta que en Europa estas restricciones se efectuaron a más de 30 días de saberse infectados, las autoridades creen que se trata de una decisión que reducirá el riesgo de contagio.





El Gobierno garantizó que farmacias, hospitales, supermercados y otros servicios esenciales permanecerán abiertos y no habrá desabastecimiento, aunque no habrá servicio bancario durante toda la semana próxima (sí funcionarán los cajeros automáticos y los trámites electrónicos).



Prefectura, Gendarmería, la Policía Federal y las policías provinciales controlarán que la gente no circule, excepto aquellos que estén autorizados. "Vamos a ser inflexibles. Es una medida excepcional en un momento excepcional, pero dentro del marco de la democracia", había señalado en el anuncio el jefe de Estado.

Alberto Fernández emitió un mensaje en agradecimiento a las argentinas y argentinos que respetan el aislamiento total dispuesto por el Gobierno para evitar una propagación del coronavirus, la pandemia que mató a miles de personas en el mundo.A través de su cuenta de Twitter, expresó: "Gracias a todos y a todas por haber comprendido y por permanecer en sus casas. Si estamos unidos y cumplimos las disposiciones, esto pasará pronto. Le envío a cada uno y cada una mi abrazo a la distancia".El mandatario tomó el jueves la decisión más importante desde su llegada a la Casa Rosada: imponer una histórica cuarentena obligatoria para evitar la circulación de personas en la vía pública. La medida responde a la necesidad de evitar una circulación mayor del virus.