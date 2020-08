Alberto Fernández aseguró que no hará “un ajuste que pague la gente” - El Territorio Misiones

Lunes 31 de agosto de 2020

También recibieron el aval de fondos como Fintech, Gramercy y Greylock, que ya participaron de reestructuraciones anteriores con la Argentina y en la región.





Lanzan el Plan Federal de Ferias El gobierno nacional lanzará esta semana, a través de un encuentro virtual, el Plan Federal de Ferias en el área metropolitana (Amba), La Plata y Gran La Plata, con el objetivo puesto en la generación de puestos de trabajo, la producción de alimentos sanos, precios justos y el fortalecimiento de la economía barrial. Rafael Klejzer, director nacional de Políticas Integradoras de la Secretaria de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, explicó que con el Plan Federal de Ferias -enfocado en principio para la región Amba, La Plata y Gran La Plata- el fin “es también crear y fortalecer ferias francas e itinerantes de la economía social y popular”.

En octubre se habilitarían los vuelos de cabotaje

“Es difícil poner fecha, nuestra expectativa es que para octubre podamos volver a volar” dentro del país, aseguró ayer el ministro de Turismo de la Nación, Matías Lammens, luego de que la cartera de Transporte decidiera dar marcha atrás con el regreso de la actividad aerocomercial, que estaba prevista para septiembre.



Si “todo va bien”, adelantó Lammens en una entrevista con CNN Radio, la idea es que para “octubre o antes de fin de año se puedan hacer vuelos de cabotaje”.



La intención, indicó, es que el regreso “sea lo antes posible” si la situación epidemiológica lo permite, motivo por el cual ya están trabajando en conjunto con los ministerios de Salud y Transporte.



De acuerdo a la resolución de abril de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac), las compañías aéreas estarían habilitadas a vender y programar vuelos regulares a partir de septiembre.



La evolución de la pandemia en el país, sin embargo, puso en pausa aquellos planes y el ministro de Transporte, Mario Meoni, dispuso un plazo de 60 días luego del cual podría reactivarse la actividad de los vuelos comerciales regulares.



Para Lammens, por el contrario, la espera podría ser un poco más corta.



“Si algo hemos aprendido en estos meses es que el virus es dinámico y es difícil hablar de plazos. Si todo sigue como hasta ahora, creemos que más temprano que tarde vamos a tener los vuelos de cabotaje”, dijo el ministro.





El presidente Alberto Fernández afirmó que no hará “un ajuste que pague la gente” en relación a eventuales condiciones para renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y dijo confiar en que la titular del organismo, Kristalina Georgieva, lo “va a entender”.“Tengo mucha confianza en que ella se dé cuenta de que no les podemos hacer pagar más costos a los que ya han perdido todo, a ellos sólo hay que volver a ponerlos en el escenario de la sociedad”, dijo el mandatario, que hoy en un acto en el Museo del Bicentenario en la Casa Rosada anunciará oficialmente el acuerdo con los bonistas privados por el canje de la deuda.En cuanto a lo que tiene que ver con la reestructuración de la deuda con el FMI, el mandatario aseguró que “Argentina saldrá adelante con sus recetas”, y no con los planes que dicte el organismo internacional de crédito.“Hablé mucho con el papa Francisco y él me planteó que habla con (Kristalina) Georgieva porque es una mujer que conoce la pobreza porque vivió en un país como Bulgaria en la época del comunismo. Creo que ella entiende de la situación de la que venimos”, señaló el jefe de Estado.Fernández ponderó además la gestión del ministro de Economía, Martín Guzmán, en la renegociación de la deuda externa con los acreedores privados, al considerar que es un catedrático que “pone la economía al servicio del desarrollo humano”.“Decían que Martín (Guzmán) era Sacachispas, nada más inexacto. Es un hombre que dejó su prestigio como académico en el exterior para hacer una contribución patriótica. Nos dio una estrategia para resolver el tema de la deuda”, afirmó el presidente.El gobierno nacional depositará el próximo viernes 4 de septiembre los nuevos bonos en las cuentas de los acreedores que ingresaron al canje de deuda, que cerró el sábado con un alto nivel de aceptación, en base a las proyecciones de analistas del mercado.Desde el Palacio de Hacienda señalaron que hoy se conocerá la información oficial del canje de la deuda por 66.300 millones de dólares de títulos emitidos bajo legislación extranjera, que cerró el sábado con un amplio nivel de adhesión.El equipo económico que conduce el ministro Guzmán mantiene un hermetismo total en cuanto a los números finales de cierre por la “complejidad” de la operación, que requerirá muchas horas para procesar los datos, si bien dejó entrever una visión optimista.De esta forma, la Argentina puso punto final al asunto y el próximo viernes quienes hayan ingresado a la operación tendrán en sus cuentas los nuevos bonos, con menores intereses y vencimientos más largos.Para los analistas, el nivel de adhesión superaría los umbrales necesarios previstos en los distintos tipos de bonos, lo que -por la aplicación de las Cláusulas de Acción Colectivas- obligaría a ingresar a quienes en un comienzo no aceptaron la propuesta.Esas cláusulas establecen, según cada tipo de título, que si entre el 65 y 85 por ciento de los tenedores aceptaron el canje, el resto debe acogerse.El canje ya cuenta con el apoyo de los tres grandes grupos de acreedores, que representan a grandes fondos de inversión como Blackrock, Ashmore, Monarch y Fidelity y fueron ellos mismos quienes alentaron a ingresar al canje.