Alberto Fernández anunció que no se levanta la cuarentena el lunes

El presidente Alberto Fernández dijo hoy que "no se va a flexibilizar" el aislamiento social por el coronavirus después del domingo 12, y advirtió que "en centros urbanos seremos mucho más estrictos". "No hay ningún levantamiento de la cuarentena. Debemos seguir. Es posible que se corra el pico: según me dicen, va a estar en la segunda quincena de mayo", explicó el Mandatario Nacional en declaraciones en el programa Arriba Argentinos de Canal 13.





"En muchos industriales hay preocupación por abrir las fábricas y hay cierta ansiedad que comprendo", dijo Fernández, pero pidió que "escuchen a los expertos para que se den cuenta de lo que pasa y cuáles son los riesgos".







También mostró preocupación porque ve "cierto relajamiento" en el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio, que le "preocupa" y recalcó que "no hay ningún levantamiento de la cuarentena" a partir del próximo lunes.



"El control se ha relajado, ayer le pedí a los ministros que se pongan más estrictos y hagan controlar caso por caso", dijo el Presidente, y agregó: "Necesito que la gente no circule, que no haya más de seis personas por colectivo".





También indicó que a causa de que el aislamiento obligatorio aplanó la curva de casos de coronavirus, los expertos médicos "estiman que el pico" de la enfermedad "se va a dar en la segunda quincena de mayo" y por eso la cuarentena "va a continuar".





El Presidente se refirió también a los barbijos y a la decisión de algunas provincias de hacer obligatorio su uso. Sobre esto indicó que "lo que abunda no daña, y, si cubrimos boca y nariz, ayudamos a que el contagio por coronavirus sea más difícil" y sostuvo que para eso, se pueden "hacer barbijos caseros". "Si lo quieren usar, bienvenido sea; se protegen más", dijo el mandatario.







Fernández también se refirió a lo sucedido en el Ministerio de Desarrollo de la Nación, con respecto a al compra de alimentos a precios por encima de las recomendaciones máximas del propio gobierno, dijo sobre esto que necesita "gente que trabaje y no pícaros, gente que no se equivoque" y señaló que, por ese motivo, tras lo ocurrido con algunos artículos de las compras para el abastecimiento de alimentos a comedores, acordó con el ministro Daniel Arroyo "ser muy cuidadosos sobre a quién poner al frente del área para que no vuelve a repetirse". "No vamos a tolerar ningún tipo de conducta poco transparente", insistió en señalar el mandatario en declaraciones formuladas esta mañana a Canal 13.







Mantener las fronteras cerradas y acentuar controles







El martes por la tarde el presidente mantuvo, por video conferencia, una reunión con gobernadores. De ella participó el misionero Oscar Herrera Ahuad, quien puso especial énfasis en que se mantengan cerradas las fronteras del país. En especial en lo que respecta a las que involucran a Misiones y unen a la Argentina con Paraguay y Brasil.







Ahuad, puso especial énfasis en mantener cerrada la frontera con Paraguay y Brasil, al adelantar a El Territorio que seguiría la cuarentena pero se continuará trabajando en esquemas focalizados, con especial atención en los adultos mayores. Ello había sido una sugerencia del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.







Dicho pedido fue durante la teleconferencia, encabezada por el presidente en la que se analizaron con 23 gobernadores y el citado jefe de Gobierno porteño, diversas medidas para la flexibilización del aislamiento social que pueden ponerse en marcha a partir del lunes. Se analiza el retorno progresivo de algunas actividades, incluso del tipo recreativo al aire libre, respetando siempre las medidas de higiene y el distanciamiento. En cambio, las clases continuarían suspendidas.





Desde la residencia de Olivos, el mandatario se comunicó con los representantes de las provincias para analizar la situación de cada distrito y avanzar hacia un aislamiento selectivo a partir del 13 de abril.









