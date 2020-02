Alberto Fernández: antes de aumentar las tarifas revisarán las ganancias de las prestadoras

Viernes 21 de febrero de 2020 | 09:24hs.

El presidente Alberto Fernández corrigió públicamente a su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, al asegurar que no tienen aún decidido aumentar tarifas a mitad de año, cuando venza el período de congelamiento del precio de estas. El mandatario firmó que primero revisarán las ganancias que tuvieron las compañías de distribución de electricidad y de gas y “después” analizarán si los argentinos tienen que pagar más.“Acá hubo una política precisa para llenar los bolsillos de esas empresas en detrimento de los argentinos. El que ganó lo que no debía, ahora va a tener que devolver lo que se llevó indebidamente no aumentando las tarifas de la gente”, declaró en diálogo con AM 750.“Tenemos que ir recomponiendo el salario real pero dentro de la fragilidad que tiene la economía. Es uno de los objetivos prioritarios, como lo era mejorar las jubilaciones de quienes estaban postergados. Vamos a mejor los salarios pero con mucha prudencia. Les pido un poco de paciencia. Han tenido una paciencia inconmensurable en cuatro años, pero me parece que ahora sí hay que tener paciencia”, planteó.