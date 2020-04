Alberto Fernández agradeció a Herrera Ahuad por conseguir 8 mil camas fabricadas en Misiones

Martes 7 de abril de 2020 | 23:17hs.





El mandatario nacional hizo público el reconocimiento a la gestión del gobernador misionero durante la reunión por videoconferencia que mantuvo junto gobernadores de todo el país.





“Estuvimos en Tecnópolis junto a Axel Kicillof, y vimos ya las primeras 2.400 camas llegadas de Misiones, y te queremos agradecer esa importantísima gestión, Oscar”, dijo el presidente argentino.





Fernández explicó que junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires estaban preocupados ante la falta de camas para eventuales enfermos bonaerenses por la Pandemia.

Durante el intercambio, el jefe de Estado consignó que las restricciones se irán flexibilizando "de a poco" y le pidió a los gobernadores "aunar criterios" al respecto para "no tirar por la borda el esfuerzo" invertido desde el 20 de marzo, cuando se anunciaron las restricciones.





Cómo fue el armado del Centro Sanitario Tecnópolis, que tendrá 2.500 camas no hospitalarias para casos leves de coronavirus pic.twitter.com/rZTEA2ZLeQ — Agencia Télam (@AgenciaTelam) April 8, 2020





Las fuentes señalaron a esta agencia que el mandatario expresó además que "hay que evitar el relajamiento con la cuarentena" porque "todavía no se termina de tomar dimensión del estado real de situación" a raíz de la enfermedad.













Recorrimos junto a @alferdez y Tristán Bauer las instalaciones del Centro Sanitario Tecnópolis que ampliará la capacidad de camas no hospitalarias.#QuedateEnCasa pic.twitter.com/JhqLoDXTu2 — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) April 7, 2020





Al mediodía, Fernández felicitó en persona a los profesionales del Instituto Malbrán y agradeció a los investigadores por haber desarrollado un avance científico que permitirá asegurar la calidad del diagnóstico del coronavirus.











El presidente argentino, Alberto Fernández, agradeció hoy al gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad por el envío de 8 mil camas sanitarias fabricadas en Misiones destinadas a pacientes de coronavirus de la Provincia de Buenos Aires.El presidente Alberto Fernández sumó hoy el respaldo de los 23 gobernadores y del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para extender el aislamiento por el coronavirus y flexibilizar "de a poco" algunas actividades a partir del próximo lunes 13, aunque advirtió que "hay que evitar el relajamiento" con la medida.Fernández se comunicó con los mandatarios provinciales mediante videoconferencia desde la residencia de Olivos y les indicó que el período de cuarentena "va a seguir" después de Semana Santa, según indicaron a Télam fuentes oficiales.También les solicitó que "estudien" el sistema de transporte público en sus distritos para garantizar que "se use al mínimo".El Presidente estuvo acompañado en forma presencial por Rodríguez Larreta y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, además de los ministros del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, y de Salud, Ginés González García, entre otros funcionarios.También se analizó un plan destinado a preservar la salud de los adultos mayores, que son parte de la población de riesgo de la enfermedad.En ese aspecto, Fernández pidió "concientizar" a esa franja etaria y aseguró que "ante cualquier mecanismo, de ningún modo va a ser flexibilizada la cuarentena para los adultos mayores porque, cuanto más los aislemos, mejor será".Por su parte, Kicillof y Rodríguez Larreta coincidieron en "aislar a la franja más sensible", por lo que plantearon que resulta necesario "adaptarse y ser flexibles a las realidades de cada provincia para lograr un aislamiento absoluto" de los adultos mayores, incluso si se necesitaran "medidas adicionales".Por teleconferencia participaron los mandatarios de Chaco, Jorge Capitanich; de Chubut, Mariano Arcioni; de Córdoba, Juan Schiaretti; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Formosa, Gildo Insfrán; de Jujuy, Gerardo Morales; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela, y de Misiones, Oscar Herrera Ahuad.También los gobernadores de Neuquén, Omar Gutiérrez; de Río Negro, Arabela Carreras; de Salta, Gustavo Sáenz; de San Juan, Sergio Uñac; de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; de Santa Fe, Omar Perotti; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tucumán, Juan Manzur; de Catamarca, Raúl Jalil; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y de Mendoza, Rodolfo Suárez.Rodríguez Larreta afirmó a su vez que el aislamiento por el coronavirus "continuará" pero aclaró que el Presidente dará los detalles al respecto, y anunció que este jueves comenzará en la ciudad de Buenos Aires la vacunación antigripal de adultos mayores de 65 años en 80 centros especiales.Por su parte, Mellela anticipó que "cualquier flexibilización que vaya a implementase a partir del lunes no es el fin de la cuarentena", que está, dijo, "muy lejos de terminarse", por lo que pidió "no cantar victoria"."Estamos trabajando para flexibilizarla, pero de ninguna manera terminarla", aseguró el mandatario fueguino en un comunicado e insistió en que "a partir del lunes habrá una focalización en pequeños sectores, la cual debe ser controlada y contenida".El Presidente se había reunido con los 24 mandatarios el 19 de marzo pasado, también en Olivos, horas antes de anunciar el aislamiento obligatorio que se cumplió el 31 de marzo y fue prorrogado hasta el domingo 12.Antes de esa reunión virtual, Fernández y De Pedro recorrieron las instalaciones del Centro Sanitario Tecnópolis, donde se montará un dispositivo que inicialmente tendrá 2.500 camas no hospitalarias.Por su parte, el Comité de Crisis, integrado por el Gobierno y los sectores industrial, comercial y sindical, analizó hoy cómo flexibilizar el aislamiento social, preventivo y obligatorio por actividad productiva, a partir del próximo lunes 13 de abril, "sin afectar la salud" de la población en general.A su término, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, sostuvo que se avanzará "en la medida en que se puedan desarrollar algunas actividades sin afectar la salud de la población; las otras seguiremos tratando de ver", aclaró.Por otro lado, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, exigió hoy la renuncia al secretario de Articulación de Políticas Sociales, Gonzalo Calvo, quien autorizó compras de azúcar y aceite a valores por encima de los "precios testigo" fijados por la Sigen.La decisión surgió como "primer resultado de la investigación que se inició ayer" sobre el proceso de compra de partidas de aceite y azúcar que serán repartidas entre comedores y merenderos de las zonas más vulnerables del país.Asimismo, el Gobierno resolvió hoy que en los procesos de compra que se realicen para atender la emergencia en el marco del Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios "no podrá en ningún caso abonarse montos superiores a los precios máximos" establecidos por la Secretaría de Comercio Interior.