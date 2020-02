Alberto, el joven con fibrosis quística, tendrá un hogar

Lunes 17 de febrero de 2020 | 08:30hs.

En su edición del miércoles 5 de febrero, El Territorio contó la historia de Alberto Godoy (22), un joven posadeño que padece fibrosis quística y que afrontaba casi en soledad la difícil situación.

El joven no tenía dónde vivir, lo hacía de prestado en lo amigos y personas solidarias que le tendieron una mano por lo que una casa, muebles y cama para que pueda sentirse cómo eran de extrema necesidad.

Hace pocos días fue dado de alta y permanece en la casa de una de las mamás de la Asociación Misionera para la Lucha contra la Fibrosis Quística Esperanza hasta que se termine de construir la casa en el barrio Itaembé Guazú, pedido que finalmente llegó a los oídos de una persona solidaria que se está ocupando. Además, enterado de su caso, el Ministerio de Salud Pública de la provincia dispuso para él atención domiciliaria y le compró los aparatos que necesita para respirar, puesto que se vale de oxígeno y un Bipap, máquina que regula su respiración al dormir.

Alberto estuvo más de una semana internado en el Hospital Madariaga recibiendo la visita nada más que de las mamás que conforman la asociación. Es que a su padre nunca lo conoció, su madre lo abandonó de pequeño y por diversas cuestiones también fue perdiendo contacto con su abuelo, la única familia que le quedaba.

“En la última recaída sentí la muerte re cerca, pasé un momento feo que hasta ahora no se me olvida la sensación y estaba solo otra vez. Entonces se me abrieron los ojos para ver de otra forma la vida, siempre la quise luchar, por más diagnóstico que me dieran los médicos igual le metía ficha y trataba de salir adelante. Pienso seguir haciendo lo mismo”, había dicho con una sonrisa.