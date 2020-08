Alberto advirtió sobre el momento de creciente contagios en el país

Sábado 1 de agosto de 2020

El anuncio fue realizado luego de las consultas que el presidente mantiene permanentemente con el comité de expertos infectólogos que lo asesora, y tras el contacto con gobernadores e intendentes de todo el país para conocer la situación local en cada caso frente al coronavirus Covid-19.





En el país, 5.929 nuevos casos y 102 muertes El Ministerio de Salud de la Nación informó que ayer se registraron 102 muertes y 5.929 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 191.302 y las víctimas fatales suman 3.543.Del total, 1.122 (0,6%) son importados, 54.915 (28,7%) son contactos estrechos de confirmados, 104.695 (54,7%) son de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. En el parte Buenos Aires encabeza el ranking con 3911 infectados, en tanto la Ciudad de Buenos Aires registró 1142 casos. Ambas jurisdicciones concentran el 88% de los casos informados ayer. Con la extensión anunciada ayer, la cuarentena que comenzó el 20 de marzo llegará al menos hasta los 149 días.

Terapia intensiva: se disparó la ocupación en dos meses La cantidad de camas en Unidades de Terapia Intensiva (UTI) con pacientes internados por coronavirus en todo el país pasó de 256 el 30 de mayo a 1.076 el 30 de julio, según los datos oficiales, que indican que la ocupación actual total -independientemente de la patología- es de 55,3% a nivel nacional, en tanto que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) supera el 64%.



“La dinámica de crecimiento es preocupante porque en un mes se duplicó la demanda de camas de terapia intensiva por una sola patología, lo que a su vez, tiene relación con el aumento de casos que también es prácticamente el doble en ese tiempo e incluso un poco más”, dijo a Télam el científico de datos Santiago Olszevicki. El analista indicó que “este incremento de la demanda está siendo absorbido por la ampliación de camas”, aunque advirtió que “esto tiene un límite, por un lado físico y por el otro lado en cuanto al personal especializado, que no es posible duplicar en tiempos cortos”.



En su reporte diario, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires notificó ayer que la ocupación de camas en el sistema de salud para los casos graves alcanza al 59,1%, con 266 plazas ocupadas sobre un total 450 disponibles.



No obstante, según un relevamiento realizado por la regional de la Ciudad de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), que incluye 28 centros de salud (8 públicos y 20 privados) que aportan datos en forma voluntaria, al martes pasado sobre un total de 591 camas de terapia intensiva, 86% estabab ocupadas, de las cuales 56% con pacientes Covid-19.



El informe, que aclara que se trata de una muestra y no representa la totalidad de la situación de la jurisdicción porteña, se encuentra publicado en las redes de la Sati y señala que de las 8 instituciones públicas que reportaron sus datos, seis son hospitales que dependen del Gobierno de la Ciudad y dos son Hospitales Universitarios.En estos hospitales, la tasa de camas libres es de 14,5% con 74% de pacientes Covid-19 positivos, de los cuales 62% estaba bajo asistencia respiratoria mecánica (ARM). El informe señala además que la capacidad de expansión de camas es del 5%. En tanto que el sector privado, representado por 398 camas de UTI, el porcentaje de camas libres es de 13,3% con un 47% de los pacientes Covid-19, de los cuales 61% estaban bajo ARM; en tanto que la posibilidad de expansión de camas es de 21%.



La cantidad de camas en Unidades de Terapia Intensiva (UTI) con pacientes internados por coronavirus en todo el país pasó de 256 el 30 de mayo a 1.076 el 30 de julio, según los datos oficiales, que indican que la ocupación actual total -independientemente de la patología- es de 55,3% a nivel nacional, en tanto que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) supera el 64%.“La dinámica de crecimiento es preocupante porque en un mes se duplicó la demanda de camas de terapia intensiva por una sola patología, lo que a su vez, tiene relación con el aumento de casos que también es prácticamente el doble en ese tiempo e incluso un poco más”, dijo a Télam el científico de datos Santiago Olszevicki. El analista indicó que “este incremento de la demanda está siendo absorbido por la ampliación de camas”, aunque advirtió que “esto tiene un límite, por un lado físico y por el otro lado en cuanto al personal especializado, que no es posible duplicar en tiempos cortos”.En su reporte diario, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires notificó ayer que la ocupación de camas en el sistema de salud para los casos graves alcanza al 59,1%, con 266 plazas ocupadas sobre un total 450 disponibles.No obstante, según un relevamiento realizado por la regional de la Ciudad de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), que incluye 28 centros de salud (8 públicos y 20 privados) que aportan datos en forma voluntaria, al martes pasado sobre un total de 591 camas de terapia intensiva, 86% estabab ocupadas, de las cuales 56% con pacientes Covid-19.El informe, que aclara que se trata de una muestra y no representa la totalidad de la situación de la jurisdicción porteña, se encuentra publicado en las redes de la Sati y señala que de las 8 instituciones públicas que reportaron sus datos, seis son hospitales que dependen del Gobierno de la Ciudad y dos son Hospitales Universitarios.En estos hospitales, la tasa de camas libres es de 14,5% con 74% de pacientes Covid-19 positivos, de los cuales 62% estaba bajo asistencia respiratoria mecánica (ARM). El informe señala además que la capacidad de expansión de camas es del 5%. En tanto que el sector privado, representado por 398 camas de UTI, el porcentaje de camas libres es de 13,3% con un 47% de los pacientes Covid-19, de los cuales 61% estaban bajo ARM; en tanto que la posibilidad de expansión de camas es de 21%.

El presidente de la Nación Alberto Fernández advirtió que el país continúa en un estado delicado por la pandemia, puso la lupa en que no sólo el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) tiene un importante foco de contagios y apuntó a la responsabilidad como denominador común para enfrentar la pandemia de coronavirus.“No puedo recomendarles otra solución que cuidarse. El virus está circulando mucho y hay cada vez mas contagios. Los estoy convocando a cuidar nuestra vida y cuidar la vida de los otros, estoy convocando a no contagiarnos y a no contagiar, y estoy convocando a que lo hagamos por decisión propia”, enfatizó el presidente en su discurso al país.En otra parte de su alocución resaltó que “estamos atravesando un momento creciente de circulación del virus que se concentra en gran medida en el Área Metropolitana de Buenos Aires, pero que también ha empezado a irradiar al sur de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, y se suman focos en provincias como Jujuy, Chaco, Río Negro”, subrayó el primer mandatario.Y explicó que “el mayor problema que hoy tenemos es la circulación que se ha convertido en el principal enemigo para superar esta pandemia”, al tiempo que reflexionó: “Cuando sentimos que el problema se acota, nos relajamos y nos exponemos al peor riesgo”.El presidente abogó por la responsabilidad cómo única medida conocida para dominar los contagios. “Pido responsabilidad social, porque estamos viendo el costo de quitarnos la restricción de quedarnos en casa si no somos responsables”, dijo y apuntó que las reuniones sociales en espacios cerrados son clave en aumento de contagios.Valoró en tanto que pese a los aumentos de infectados, han habido respuestas positivas. “Estamos en alguna medida dominando la situación. El sistema de salud está respondiendo por la cuarentena que hicimos”.La reflexión de Fernández se dio en el marco del anuncio de que entre el 3 y el 16 de agosto, el Amba continuará el aislamiento social, preventivo y obligatorio bajo las mismas condiciones que hasta el momento.“Logramos soportar la atención sanitaria de un modo adecuado pero tenemos que parar el crecimiento de la infección, y eso depende de la responsabilidad de cada uno de nosotros”, señaló el mandatario, quien también aseguró que “la nueva realidad nos obliga a preservarnos permanentemente del riesgo de poder contagiarnos”.El jefe de Estado convocó a los jóvenes de todo el país a continuar cuidándose y evitar la realización de eventos para reducir el riesgo ante la posibilidad de un contagio. “Les pido a todos que nos acompañen porque hoy los necesitamos más que nunca”, solicitó.Además, dedicó un recuerdo para las personas que perdieron la vida durante la pandemia, y subrayó: “Cada número tiene nombre y apellido, tiene un rostro, es mucho más que un número. Por eso, los estoy convocando a cuidar nuestras vidas y a cuidar la vida de los otros, y que lo hagamos por decisión propia”.Según informó el mandatario, durante los últimos quince días los contagios y la tasa de mortalidad aumentaron pero “la Argentina sigue estando en una situación de privilegio porque el sistema de salud está funcionando y da respuesta. Hoy no está faltando la cobertura y el que la necesita la tiene”.También destacó que los contagios en otros lugares del país como Córdoba, Mendoza, Jujuy, Chaco y sur de Santa Fe crecieron a raíz de la irradiación de la circulación del virus que se concentra en el Amba.Por último, el mandatario informó que el Gobierno mantendrá los programas ATP e IFE para todos aquellos que los necesiten, y destacó que se realizarán con mayor frecuencia los encuentros con los mandatarios de la Ciudad y la Provincia.Por su parte, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta reiteró la necesidad de “seguir siendo muy estrictos en los controles de movilidad para garantizar que en el transporte público solo puedan viajar los trabajadores esenciales”.En tanto, el gobernador bonaerense Axel Kicillof señaló: “Los desbordes que se ven en los sistemas de salud de todo el mundo los evitamos con la cuarentena y con el cambio cultural que nos trajo el coronavirus”.