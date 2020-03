Alba Posse, Corpus, El Soberbio y San Vicente, endurecen sus restricciones

Domingo 22 de marzo de 2020 | 13:32hs.





Convocado por el Ejecutivo Municipal se reunieron en la mañana de este domingo y el Intendente de El Soberbio, Roque Soboczinski, el vice intendente Ricardo Leiva, el presidente del Concejo Deliberante y representantes de las fuerzas de seguridad que están operando en esta localidad, para fijar algunas pautas de cómo seguir con las prohibiciones establecidas por decretos nacionales y provinciales, en el marco de la pandemia de coronavirus y el brote de dengue en Misiones.El objetivo es controlar que no se incumpla la cuarentena, si se resiste o sobrepasan serán detenidos. En la reunión se resolvió reforzar a través de los medios radiales que quienes tengan algún síntomas avise al centro de salud pero que no concurra los mismos, porque si llega a estar infectada se pone en riesgo a todos.En la localidad de Corpus sucede un hecho inédito. Bloquean los caminos secundarios de acceso con máquinas y montañas de tierra, ya que se explicó, el principal está controlado por la Policía.La intendencia de San Vicente resolvió reducir los horarios de los comercios habilitados por el decreto presidencial. Sólo atenderán de domingo a sábado de 7 a 16. Las farmacias no tendrán límites. Los colectivos urbanos funcionarán como días de feriados, de 7 a 16. Los taxis, remises, sin restricciones.Se conoció este domingo que Alba Posse cierra todos sus ingresos a la localidad y establece horarios de atención en los comercios.Asi lo anunció el Intendente esta mañana de domingo. “Las personas que pueden ingresar a la localidad serán únicamente los que tengan domicilio, los demás no podrán entrar”, afirmó. Las medidas irán, en principio, hasta el 31 de marzo.Los comercios podrán atender de 9 a 15, ya sea corrido o no, a criterio de cada comerciante. “Esta medida es para mermar la circulación de personas, porque hay parte de la población que no está tomando conciencia de que debemos quedarnos en casa”.