Alas Blancas intensifica su lucha contra el consumo infantil

Destinado a la prevención de conductas adictivas, el grupo solidario Alas Blancas lleva adelante talleres y encuentros recreativos en barrios de Leandro N. Alem poniendo el foco en llegar a niños desde los cinco años y hasta la adolescencia, a fin de para inculcar costumbres y hábitos saludables. Las acciones van desde cocinar y realizar distintos tipos de jugos y licuados hasta la práctica deportiva, aunque con un fin netamente recreativo.Uno de los epicentros de este trabajo solidario es el Centro Integrador Comunitario (CIC) ubicado en el barrio José Sartori, donde unos 30 niños todas las semanas se juntan a realizar este tipo de actividades. La directora del grupo y además acompañante terapéutico, Norma Do Santo, explicó a El Territorio: “Abren su corazón, van tomando confianza y los vamos conociendo para poder saber cuál es cada una de sus realidades y poder ayudarlos a tomar buenas decisiones”.La temática que conlleva este trabajo es “colaborar con un granito de arena a tener una niñez y juventud sana y gracias a Viviana Frank, la coordinadora del CIC, que nos permite usar el espacio todas las semanas vamos haciendo cosas que significan muchos para los chicos”, expresó.Asimismo, el último viernes este grupo tuvo la visita del programa Primera Infancia impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social, quienes pudieron dialogar con los asistentes “y sumar cada día un pequeño gran aporte que estamos seguros, por la experiencia que llevamos hace más de 7 años en este sueño, que termina redundando en que los chicos se sienten contenidos en un lugar y saben dónde buscar ayuda si la necesitan”, reflezionó.Además agregó que “con la cobertura del CIC y mediante los profesionales que dependen de la zona sur de Salud a cargo de la doctora Graciela Krieger, podemos tener posibilidades de ir creciendo y esto significa llegar a más chicos básicamente con un mensaje de esperanza”.En el barrio José Sartori habitan más de 7.000 personas y se encuentra a la vera de la ruta provincial 4, a unos 5 kilómetros del casco urbano al sureste de la ciudad. En los últimos estuvo en mira de todos debido a la terminal decisión que tomaron personas de la zona de acabar con su vida y de la misma manera, según datos extraoficiales, el consumo de sustancias prohibidas es una creciente problemática y una preocupación de las autoridades para revertir esta situación.La zona en cuestión además posee una diversidad socioeconómica entre sus habitantes y de la misma manera existe una gran cantidad de asentamientos nuevos, lo que produjo en la última década un crecimiento demográfico exponencial.Desde la Municipalidad local se llevan adelante diversos programas para atender estas situaciones, pero la realidad indica que “sin el compromiso de todos, como ciudadanos que pongamos nuestro esfuerzo, tiempo, recursos o lo que podamos no será posible, el intendente por más buena voluntad que tenga, sólo no puede”, sostuvo Do Santo.Por eso el grupo decidió no solo preocuparse por cómo viven los niños y jóvenes sino que decidieron ponerse manos a la obra para ayudar a erradicar el consumo y las situaciones que conducen a él.