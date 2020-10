Alarma en Gimnasia: tras el positivo de Contín, Maradona se hisopará el lunes - El Territorio Misiones

Viernes 2 de octubre de 2020 | 18:51hs.

Este viernes, Gimnasia y Esgrima de La Plata informó en las redes sociales que su delantero Nicolás Contín dio positivo en los tests de coronavirus. Rápidamente, la preocupación se trasladó a su entrenador Diego Armando Maradona. El astro argentino estuvo presente el pasado miércoles, cuando el Lobo visitó a San Lorenzo en el primer amistoso de preparación.







Comunicado oficial:



Nicolás Contín dió positivo de COVID-19.



Se encuentra en buen estado de salud, permanecerá aislado y con continuo seguimiento de su cuadro clínico por parte del cuerpo médico de la Institución hasta su total recuperación. — #Gimnasia133 🐺🏡 (@gimnasiaoficial) October 2, 2020

El delantero, que participó del segundo encuentro y convirtió el único gol de la victoria del equipo platense, tuvo contacto con el Diez, pero desde su entorno aseguran que no se realizará un hisopado por el momento, y esperarán hasta el lunes junto a su médico personal, el doctor Leopoldo Luque. Por otro lado, el amistoso del sábado frente a Independiente no corre riesgo de jugarse.







"El contacto que Diego tuvo con el delantero fue al aire libre, con barbijo correctamente colocado y nunca estuvo por un período mayor a los 15 minutos en un contacto directo con Contín. Con esta descripción, Diego no es considerado caso sospechoso, por no presentar ningún síntoma y por no ser considerado contacto estrecho, según la definición del Ministerio de Salud de la Nación. De igual forma para la tranquilidad de Diego y su familia, el lunes realizaremos el hisopado", reveló en las redes sociales Sebastián Sanchi, del cuerpo de prensa de Maradona.









Fuente: TyC Sports