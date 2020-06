Alario volvió al gol, pero no alcanzó ante el Bayern

Domingo 7 de junio de 2020

El delantero argentino Lucas Alario anotó ayer en la caída de su equipo, Bayer Leverkusen, ante el líder y actual heptacampeón alemán, Bayern Munich, por 4 a 2 como local, en el marco de la fecha 30 de la Bundesliga (primera división de Alemania).El tanto del ex River abrió el marcador a los 9 minutos del primer tiempo aunque la respuesta de la visita llegó prontó con Kingsley Coman, Leon Goretzka y Serge Gnabry en la primera mitad. El polaco Robert Lewandowski amplió la ventaja en la parte final y Florian Wirtz descontó.Alario, delantero del seleccionado argentino, jugó como titular y salió a los 30’ del complemento, al tiempo que Exequiel Palacios estuvo en el banco de suplentes y no ingresó en el juego.Con esta victoria, Bayern Munich (70) es el líder cómodo de la competencia, con siete puntos de ventaja sobre Borussia Dortmund. Bayer Leverkusen está quinto con 56 unidades. No fue de la partida el otro argentino, Exequiel Palacio.