Alan Ruiz, primer detenido por el espionaje

Domingo 21 de junio de 2020

Alan Ruiz, el ex director de operaciones especiales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que comandaba Gustavo Arribas durante el gobierno de Macri, se convirtió en la tarde de ayer en el primer detenido en el marco del entramado de espionaje ilegal que durante el macrismo hizo el seguimiento de innumerable cantidad de políticos, propios y extraños, gremialistas y periodistas.La Policía Aeroportuaria detuvo a Alan Ruiz en su domicilio de la localidad bonaerense de Merlo, por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, a instancias de la fiscal Cecilia Incardona, quien lleva adelante la investigación por el espionaje realizado en el Instituto Patria, a partir de una denuncia de la actual interventora de la AFI Cristina Caamaño.En principio está previsto que mañana se indagado, y no se descarta que pueda declarar como arrepentido en la causa. Hay que recordar que en el expediente se investiga el episodio ocurrido en agosto de 2018, cuando tres personas estaban en un auto en la cuadra en la que se encuentra la sede del cristinismo de manera sospechosa y cuando se acercó un policía de tránsito se determinó que eran espías, y que incluso el automóvil era de la AFI.El pasado viernes, Ruiz pegó el faltazo a la Bicameral de Inteligencia del Congreso aduciendo problemas de salud aunque nunca presentó el certificado médico. Justamente, ante la Bicameral, los ex espías, Leandro Areque y Facundo Melo dijeron que Alan Ruiz era el jefe de las operaciones de la AFI.Ruiz aparece en la investigación judicial como quien daba las órdenes al equipo de espías que, durante un mes, en 2018, realizó tareas de espionaje ilegal en torno al Instituto Patria y al edificio porteño en el que residía la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner.La primera denuncia vinculada con supuesto espionaje ilegal al Instituto en el que la vicepresidenta desplegó su base operativa política se produjo el mismo día que en el que los militantes de su espacio percibieron que en la cuadra del Instituto Patria había auto en actitud sospechosa.