“Al principio, los camioneros quedamos aislados de todo”

Martes 16 de junio de 2020

Gabriela Da Cruz (29) es misionera, de oficio camionera y recientemente calificada como sensación en la red social Tik Tok por las imágenes que comparte de sus viajes en ruta.

Hace unos años se radicó en Chubut, aunque hoy vive prácticamente arriba de un camión, dado que a diario recorre la ruta nacional 3.

“Desde hace siete años estoy trabajando en esto, me dedico a hacer Buenos Aires-Ushuaia pero ahora estoy yendo sólo hasta Río Gallegos y a veces son 20 horas manejando y días, es muchísimo”, remarcó en diálogo con el programa Acá te lo contamos por la 100.7.

“Cuando empezó el tema del coronavirus, a los camioneros nos dejaron aislados en todos lados, no podías parar a comprar a ningún lado, pasábamos días sin poder comprar comida y fue difícil y sigue siendo. Yo, por ejemplo, tengo que llevar comida a San Julián y te acompañan los policías. Vas custodiado de policías para que no te bajes del camión”, contó.

“La verdad que mis colegas siempre me respetaron, fui la mujer más joven que cruzó en Tierra del Fuego, siempre respetuosos”, comentó.

“Soy de Garupá y ahora estoy en Trelew, Chubut, pero estoy muy poco acá. Estoy en mi casa sólo porque tengo que renovar el registro profesional, más con el tema de la pandemia casi no te dejan entrar. Pasé a vivir de Misiones a Buenos Aires, estuve un tiempo ahí y después en Ushuaia, y por el trabajo voy cambiando de lugar”, relata su peregrinación.

“Me ha tocado de un policía que me hizo una acotación fuera de lugar, pero no me prendo en contestar comentarios machistas. Este es un gremio en el que cuesta mucho entrar si sos mujer”, señaló.

Para la joven, que prácticamente vive arriba del camión -mucho más en estos días de aislamiento preventivo-, la red social es una buena forma de estar en contacto con gente, contar su experiencia y mostrar los hermosos paisajes que tiene el Sur de Argentina.

“Mi hermanita me decía ‘hacete un Tik Tok’. Yo no le daba importancia a las redes, no tenía Facebook, no tenía Instagram, nada, y le di el gusto, pero no pensé que a tanta gente le iba a gustar el contenido. Así empecé”, refirió sobre sus inicios en esa red, en la que muestra su vida como camionera.