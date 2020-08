Al patrono de la providencia un ruego por el pan y el empleo

Viernes 7 de agosto de 2020

Horarios de misa Fiesta popular

La parroquia se ubica en avenida Blas Parera, entre Aguado y Zapiola. Las misas serán a las 8, 9.30, 11, 12.30, 14 y 15.30. A las 16 será la caravana de autos, la misa central a las 17 y luego a las 18.45 y a las 20.

Los cristianos celebran hoy a San Cayetano. En esta capital, los festejos se concentran como siempre en el barrio Yacyretá, que tiene en su corazón una iglesia en honor del patrono de la providencia, el pan y el trabajo.La parroquia que cada año en esta fecha recibe a miles de creyentes esta vez desarrollará sus actividades de manera más limitada para evitar la aglomeración de personas y en cumplimiento del protocolo de seguridad e higiene dispuesto por las autoridades en medio de la emergencia sanitaria por Covid-19.Así, la iglesia mantendrá un cupo de 80 presentes para cada misa. Y las celebraciones, que en anteriores ocasiones tenían lugar cada hora, serán cada hora y media de manera, de tener un tiempo para la limpieza, desinfección y ventilación.El sacerdote Félix Stabrawa, párroco de San Cayetano, en diálogo con El Territorio explicó: “Este año vamos a realizar la fiesta, pero no tan grande como años pasados, porque estamos atravesando una situación triste y hay que cuidarse. Tenemos que ser conscientes de que no podemos ser multitud esta vez, pero teniendo presente que Dios nos ama. Para nosotros es importante mantener las fiestas religiosas porque alimenta la espiritualidad. El hombre es un bicho religioso, se realiza en la medida que Jesús está en su corazón”.Acerca de la delicada situación que plantea la pandemia a la comunidad, indicó que “en cada situación tenemos que poner nuestra inteligencia, no exagerar. Aceptar las normas y con la fe de que esto también va a pasar”.Por su parte, Raúl Viana, responsable de la organización de la jornada, sostuvo: “Queremos dar la tranquilidad de que vamos a cumplir el protocolo de manera estricta”.