Al menos 5 de los 54 pacientes fueron tratados con plasma en Misiones - El Territorio Misiones

Lunes 31 de agosto de 2020

Una vez descongelado debe ser utilizado porque no puede volver a congelarse, ya que pierde propiedades, explicaron los especialistas.





Detectar anticuerpos, el proceso El plasma es una parte de la sangre que queda cuando, al extraerla, decantan los glóbulos rojos y blancos. La parte líquida, sin células, que suele ser de tono amarillo, es el plasma. Cuando una persona se infecta con un virus, patógeno o microorganismo que lo enferma, la primera respuesta parte del sistema inmune, que produce los anticuerpos con las células de los glóbulos blancos.El plasma se obtiene a través aféresis, un procedimiento que implica utilizar una máquina -un proceso muy parecido a la donación de sangre- que hace la extracción. El aparato separa el plasma y vuelve a introducir al donante los glóbulos rojos y demás células.Sin embargo, ese plasma de convaleciente (como se denomina al plasma de los pacientes recuperados), debe pasar por varias etapas. Primero, que el paciente haya dado negativo en dos test, después asegurarse que efectivamente tenga anticuerpos específicos contra el Covid-19. Por otra parte, asegurarse de que supere en cantidad un determinado umbral, dado que si el nivel de anticuerpos es bajo, lo más probable es que no sea efectivo, y finalmente se realiza un test de neutralización, que permite evaluar si esos anticuerpos sirven efectivamente para bloquear al virus.

En los primeros días de julio, Misiones activó por primera vez el tratamiento con plasma de convaleciente en un infectado con coronavirus. Se trató del hombre de 59 años, oriundo de Puerto Esperanza e internado en el Samic de Puerto Iguazú, quien figura como caso 39 confirmado por laboratorio.Desde entonces y a juzgar por los partes médicos emitidos por los centros asistenciales de la provincia, recibieron plasma al menos otros cuatro pacientes: las mujeres de 85 y de 60 años, de Comandante Andresito, y otros dos pacientes internados en el Hospital de Fátima.Del total de casos registrados hasta el momento, 54, la mayoría tuvo un cuadro leve. Los asintomáticos estuvieron externados, disponiendo internación únicamente para los cuadros moderados o graves. Es así que el porcentaje de casos de Covid-19 que demandó tratamiento con plasma roza el 10% porque justamente es una terapia indicada para enfermos que presentan determinada complejidad.Si bien no está científicamente comprobada la eficacia de esta terapia, especialistas consideraron que las personas recuperadas de Covid-19 poseen en el plasma de su sangre anticuerpos que podrían beneficiar a quienes están dando batalla al virus.El Banco de Sangre y Tejidos de la provincia de Misiones, a cargo de Joaquín Suárez Romanazzi, explicó que Misiones cuenta con dos donantes de plasma, que aportaron tres veces, 600 mililitros en cada intervención. Cada donación es separada en 200 mililitros cada una y pasa a ser congelada y clasificada con un código de barras para facilitar el conteo en el stock y además de resguardar la identidad del donante.El tratamiento con plasma para pacientes positivo Covid-19 se lleva adelante dependiendo del estado del paciente y las transfusiones se realizan según la gravedad y a cómo responde. Algunos solamente reciben una transfusión de 200 mililitros y otros necesitan más dosis, que son empleadas una vez al día.“No tenemos muchos donantes, y esto es compatible con el mapa epidemiológico de la provincia, no hemos registrado muchos casos, es por ello que no contamos con más donantes, pero cabe destacar que nuestros donantes han resultado muy altruistas y de gran compasión que han decidido donar y aportar para que otros se recuperen”, explicó Suárez Romanazzi en diálogo con El Territorio.Los dadores de plasma fueron Luis Franco, de Puerto Iguazú, y un paciente de Posadas.Consultado sobre la posibilidad de colaborar con otras jurisdicciones, Suárez Romanazzi señaló que están dadas las condiciones, pero no hubo pedidos oficiales. No obstante, el trámite y las vías dependen de la cartera sanitaria provincia.El plasma es un hemocomponente clasificado que se encuentra congelado a una temperatura menor a 0º en el Banco de Sangre.Cuando es solicitado, debe pasar por un proceso de descongelamiento a baño maría para ser utilizado, ya que debe transfundido a 37º.