Al calor de los números

Domingo 2 de febrero de 2020

El verano misionero da para todo. Y es por ello que este grupo de jóvenes se dio cita ayer en el cuarto tramo de la Costanera capitalina para ponerse en contacto no sólo con el agradable paisaje que otorga el Paraná y refrescarse con unos buenos tererés, sino también para sacarse algunas dudas matemáticas ya que va siendo época de preparar finales para iniciar con todo el año facultativo o, por qué no, olvidarse de esa previa molesta del secundario. La iniciativa partió de dos jóvenes que viralizaron por las redes sociales su propuesta de instalar la mesita y dar clases gratis “a quien lo necesite”, como decía la misiva enviada por los “profes”.

“Si hay un tema que no entendés o no podés pagar un profesor particular, vení, trae tu carpeta, teoría, ejercicios, calculadora, y te lo enseñanos. Se acerca la mesa de febrero, no te pierdas esta oportunidad de aprender”, resaltaba el mensaje. Para la próxima, quizás, convendría buscar una buena sombra para que, al menos, el calor de los números y el humo que sale de esas cabezas no se sientan tanto bajo el sol abrasador de Misiones.