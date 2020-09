Ajusta detalles - El Territorio Misiones

Miércoles 23 de septiembre de 2020

El arquero, que jugó 67 partidos y recibió 35 goles en el club azul y oro, amplió los motivos de por qué espera una transferencia al exterior. “Uno arrancó a jugar de grande, uno no está salvado. Si me tengo que retirar hoy, tengo que buscar trabajo porque mi familia no está bien económicamente”, explicó.





El plantel de Boca viajó ayer por la tarde en un vuelo chárter rumbo a Medellín para enfrentar mañana a Deportivo Independiente de esa ciudad colombiana por la Copa Libertadores, sin la presencia del entrenador Miguel Ángel Russo y con dos dudas en el once inicial.El técnico nuevamente estará ausente como en Asunción ante Libertad, ya que es paciente de doble riesgo y verá el partido en su casa, mientras que en el banco estarán Leandro Somoza como primer ayudante junto a Mariano Herrón.En cuanto al equipo hay dos dudas que seguramente se revelarán hoy en la última práctica por la tarde en Medellín cuando hagan el clásico ejercicio de pelota parada.La primera es en el sector izquierdo de la defensa, lugar en el que podría volver Frank Fabra, quien jugó unos minutos el jueves pasado ante los dirigidos por Ramón Díaz, en lugar de Emmanuel Mas.El jugador colombiano, uno de los que tuvo coronavirus, podría volver por el ex San Lorenzo, que es uno de los siete futbolistas del plantel que no se contagió de Covid-19.Y el otro interrogante es quien ocupará el carril del volante izquierdo, si Gonzalo Maroni o Agustín Obando, que en el entrenamiento de esta ayer ocupó ese sector.Edwin Cardona, la otra posibilidad en ese lugar de la cancha, fue probado por Russo como media punta acompañando a Walter Bou. Ambos ingresaron en la victoria ante Libertad por 2-0 y fueron importantes para definir el encuentro.La formación xeneize podría ser con Esteban Andrada, Leonardo Jara, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra o Emmanuel Mas, Eduardo Salvio, Jorman Campuzano, Guillermo ‘Pol’ Fernández y Agustín Obando o Gonzalo Maroni, Carlos Tevez y Franco Soldano.La lista de convocados se completa con Agustín Rossi, Javier García, Gastón Ávila, Iván Marcone, Nicolás Capaldo, Aaron Molinas, Enzo Roldán y Walter Bou.Luciano Nicotra, agente de Esteban Andrada, aclaró que no es fácil que el arquero deje Boca en este momento. “Veo difícil que Esteban se vaya de Boca en plena copa”, dijo en referencia al deseo del ‘1’ de jugar en Europa.“Él tiene el desafío personal de jugar en Europa, pero igual está feliz en Boca”, agregó el representante del arquero.