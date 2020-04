Ajo y cebolla son los productos con más envíos a Brasil por San Javier

Viernes 24 de abril de 2020 | 04:00hs.

Por Pablo Lizarraga plizarraga@elterritorio.com.ar

El comercio internacional entre Argentina y Brasil es incesante y actualmente los camiones de transporte internacional están en plena temporada del ajo y la cebolla y el principal paso a Brasil es por San Javier.

Misiones pasa a estar en el centro de la escena, ya que por su ubicación estratégica, gran parte de las empresas de transporte local realizan viajes internacionales al vecino país. El principal motivo de la contratación de los camioneros misioneros tiene que ver con el conocimiento de las rutas por parte de los camioneros, el manejo del idioma y la buena relación que hay entre los empresarios del vecino país y las empresas misioneras.

La cebolla hoy volvió a tener buen precio por el alto consumo que hay en Brasil y el ajo es un producto tradicional en las cocinas de los hogares del vecino país, indicaron los despachantes de aduanas consultados por El Territorio.

Por Puerto Iguazú pasan a Brasil los camiones misioneros con harina, poroto, garbanzo y alpiste que llegan de Santa Fe y Salta. Hasta la primera parte de la cuarentena, muchos volvían vacíos, porque los artículos que no eran de primera necesidad no entraban al país. Después de la segunda etapa de la cuarentena, Afip-Aduana empezó a liberar porque al reactivarse industrias, se necesitan los insumos de Brasil. En Tucumán, por ejemplo, un ingenio azucarero estuvo parado una semana porque no llegaban los insumos desde San Pablo y estaban parados en Iguazú.

“Bajó un 50 por ciento la circulación de camiones con cargas internacionales por la situación global que vive el mercado. Pero aún así el camión que llega se tiene que sacar. Los choferes llegan, hacen migraciones, se le toma todos los datos, hacen los controles y siguen. En varios pasos se está trabajando muy bien con los protocolos y se empezó a entender que son fundamentales en la provisión de alimentos. El único lugar que estamos teniendo complicaciones es con San Javier y estamos en contacto con las autoridades para pedir que se agilice el paso”, explicó Nicolás Obermann, presidente de la Asociación Misionera de Transportistas de Cargas (Amitrac).

Respecto a lo que ingresa al país, los despachantes de aduana indicaron: “Se traen partes de máquinas agrícolas y de autos que se arman en Córdoba y Santa Fe y que vuelven armadas a Brasil o se llevan parte de silos para el sector agrícola del vecino país. La mayoría ingresa por Alba Posse. El intercambio de bienes y servicios es permanente y cada camión que sale son dólares que entran al país”, contó un despachante de aduana.

Muchos empresarios brasileños contratan las empresas misioneras para hacer las rutas desde Mendoza, Río Negro, La Rioja y Buenos Aires y descargan en los grandes depósitos que hay en Dionisio Cerqueira, Barracao, Porto Xavier y Foz do Iguazú, en la frontera con Misiones. Hoy muy pocos camiones misioneros llegan hasta San Pablo o Porto Alegre, focos del Covid-19 en el vecino país, debido a que los empresarios brasileños resolvieron desde hace algún tiempo hacer ese flete con camiones de su país para bajar el costo de la logística.