Aislaron a una joven y a toda su familia en Andresito

Jueves 30 de julio de 2020 | 04:00hs.

En tanto, quienes cursan actualmente la enfermedad en Misiones son seis personas en total, aunque sólo ella está internada. Además, ayer se descartaron 22 casos de Covid en la provincia.





Esta semana, la localidad de Comandante Andresito registró su primer caso de Covid-19, una mujer de 85 años que actualmente se encuentra internada en el Samic de Eldorado. Ahora, un episodio fuera de serie sacudió a una familia completa del barrio Quintas Bajas de Andresito, cuando una mujer fue aislada junto a toda su familia por tener -al parecer- una leve carga del virus.Se trata de Gabriela Villalba (28), quien perdió el olfato la semana pasada, consultó al médico y se sometió a un hisopado que según el profesional que la atendió, el resultado de su análisis resultó como “leve positivo para Covid-19”.La joven dialogó con El Territorio y contó que aún espera que le entreguen los resultados, ya que oficialmente no recibió el documento que certifica el diagnóstico, teniendo en cuenta que el test le fue realizado el pasado lunes 27 de julio.“Yo todavía no recibí ningún papel con el diagnóstico, simplemente me enviaron un mensaje donde me decían que mi resultado es ‘levemente positivo’ y que tengo poca carga viral, por eso aislaron a toda mi familia, en total somos nueve en mi casa”, explicó ante el desconcierto por la situación.Según el testimonio de la joven, el martes 21 de julio sufrió fuertes dolores de cabeza pero pensó que se trataba de algo pasajero, aunque la molestia era mayor que lo habitual. Dos días después, recibió en su casa a una vendedora de productos por catálogo, quien le ofreció probar las muestras de perfume y fue en ese momento cuando Gabriela notó que había perdido el olfato.Ante este síntoma consultó al médico, y el profesional de salud convocó a la bioquímica para realizar el hisopado. Al día siguiente, la mujer recibió una caja con mercadería que fue depositada por empleados municipales en la puerta de la vivienda, quienes le manifestaron que le entregaban los productos alimenticios debido al resultado del hisopado.“Yo no tengo los resultados, ya pedí pero no me dieron, lo único que me dijeron es que el jueves (hoy) me repetirán la prueba, mientras tanto se presentó Gendarmería el martes por la tarde en mi domicilio para aislar a toda mi familia, en total somos nueve aislados, pero sólo a mí me hicieron el hisopado”, recalcó.La joven es voluntaria en un merendero dos veces por semana, (martes y jueves) y aseguró que no viajó y sólo salió de su vivienda para actividades relacionadas al voluntariado y para comprar verduras.“No sé dónde me pude haber contagiado, salgo muy poco y cada vez que lo hago uso barbijo y utilizo el alcohol en gel. Me preocupa que me haya contagiado en el merendero porque atendemos a muchos chicos aunque siempre usamos los protocolos de salud. Quizás me contagié atendiendo a personas en el quiosco de mi mamá, sinceramente no sé. Tuve contacto con mucha gente, por eso necesito saber el resultado oficial”, finalizó preocupada.Hay un nuevo externado en la provincia: el hombre de 61 años que se encontraba internado en Fátima. Si bien abandonó el hospital, aún no cuenta como recuperado. Así, sólo queda internada la mujer de 85 años de Andresito (en Eldorado), quien fue tratada con plasma y no requiere asistencia respiratoria mecánica, sólo oxígeno por máscara. Se encuentra estable y sin fiebre.