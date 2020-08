Aíslan un barrio en La Quiaca por casos positivos y descubren que se contagiaron en festejos

Viernes 14 de agosto de 2020 | 08:50hs.

Las autoridades de La Quiaca aislaron este jueves el Barrio Norte de la ciudad jujeña tras detectar 15 casos sospechosos de coronavirus entre familiares y amigos que admitieron haber participado de dos reuniones de más de 20 personas, entre las que había infectados. La medida regirá por los próximos tres días, en los que se llevará a cabo un operativo para detectar otros posibles contagios.Un equipo sanitario avanzará en un operativo casa por casa alrededor de las siete manzanas que tiene el barrio para identificar y testear a más personas que presentaron síntomas o que participaron de los encuentros.El intendente de La Quiaca Blas Gallardo informó que las dos reuniones en las que se habrían desatado los contagios, según pudieron reconstruir las autoridades sanitarias, fueron el primer fin de semana de agosto en distintas casas del mismo barrio, en donde viven alrededor de 400 personas. Según consignó el medio local Todo Jujuy, se trató de un cumpleaños y una celebración por el día de la Pachamama.En los días siguientes, dos personas que participaron en los festejos clandestinos presentaron síntomas de coronavirus y, tras someterse a un hisopado, confirmaron que estaban contagiadas. Sin embargo, en un principio no informaron que habían estado en esas reuniones.“Primero apareció un caso sospechoso el 4 de agosto, lo testearon y dio positivo. Se aisló a su árbol de contactos estrechos, pero no manifestó nada del encuentro", indicó el intendente. "Esta semana recién empezaron a aparecer amigos y familiares con síntomas, que informaron que tuvieron contacto con este primer caso confirmado y entonces saltó el tema de la fiesta”, agregó.Respecto al segundo caso positivo, indicó que algunas personas del círculo también reconocieron "haber estado en una fiesta en los mismos días en otro lugar”. “Terminamos por determinar que hubo dos fiestas en el mismo barrio durante el primer fin de semana del mes. Por eso, decidimos encapsular el barrio y que nadie salga ni entre de allí”, explicó.Este jueves, agentes sanitarios visitarán casa por casa para tomar la temperatura y chequear si hay otras personas con síntomas, ya que quienes participaron de las dos reuniones "tienen familias grandes” que viven, principalmente, en el mismo barrio.El intendente informó que hasta ahora se testeó a 15 casos sospechosos, entre los que hay menores de edad y adultos mayores, algunos de ellos con síntomas.De los casos confirmados, uno está cerca de finalizar la etapa de recuperación, mientras que el otro era un hombre de 59 años que padecía diabetes y, tras complicarse su cuadro médico, murió el miércoles.Por último, Gallardo indicó que "hay más personas a considerar como casos sospechosos", pero explicó que hay “muchos asustados que no quieren hablar por no querer ligarse la falta contravencional vigente” debido a que están prohibidas las reuniones sociales.Según el último reporte diario del Ministerio de Salud, Jujuy contabiliza 4036 contagios de coronavirus, de los cuales 152 fueron confirmados en el último día. De esta forma, es el cuarto distrito de la Argentina con más casos positivos, después de la Provincia de Buenos Aires (166.395), la Ciudad de Buenos Aires (73.466) y Chaco (4218).