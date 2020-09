Aíslan a unas 30 personas en 9 de Julio por un caso Covid-19 de otro municipio - El Territorio Misiones

Miércoles 23 de septiembre de 2020 | 03:00hs.

Si bien Posadas concentra la mayor cantidad de personas infectadas con 32 contagios, en este momento la Ciudad de las Cataratas atraviesa un brote. De los 23 confirmados en lo que va de septiembre, trece corresponden a Iguazú.





En cifra 12 Municipios de los 77 reportaron casos de Covid-19 desde que se registró el primero. Posadas concentró la mayor cantidad de casos e Iguazú atraviesa un brote.

Nuevamente marcha atrás con actividades en Aristóbulo

El Ministerio de Salud provincial notificó el lunes en su parte epidemiológico un nuevo contagio de coronavirus en Aristóbulo del Valle. Se trata de un paciente de 24 años de edad, contacto estrecho del caso confirmado el domingo, también de Aristóbulo.



Tras la nueva notificación, la Municipalidad, a través de la resolución 560/2020, dispuso restricciones en varias actividades a partir de ayer y hasta el 4 de octubre. Es la segunda vez que el municipio da marcha atrás en habilitaciones.



Según detalla la normativa, quedan suspendidas todas las actividades deportivas y recreativas en lugares públicos y privados, abiertos o cerrados, la permanencia en bares y pubs, la realización de reuniones familiares y sociales y la realización de cultos y misas.



La resolución establece que todas las actividades comerciales cierren sus puertas a las 20, con excepción únicamente de las farmacias de turno y los restaurantes, que podrán trabajar a puerta cerrada con delivery hasta la medianoche.



Eldor Hut, intendente Aristóbulo del Valle, confirmó en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7 que en la localidad hay 23 personas aisladas y monitoreadas por Salud Pública.



“Por seguridad y para darle tranquilidad a la población hemos decidido mantener las restricciones en actividades relacionadas a la parte deportiva, eclesiástica y turística. Teníamos programado el aniversario del pueblo el 3 de octubre, pero todo quedó en suspenso”, sostuvo el jefe comunal.



En relación al transporte urbano “lo seguimos sosteniendo con todo el protocolo”, informó.



Además remarcó: “Los próximos días son críticos, en siete días tendremos un panorama más claro para ver cuáles son los resultados”. El alcalde solicitó la colaboración de la población para frenar el avance del coronavirus en la región y afirmó que le preocupa la falta de personal médico en la localidad.



La Capital de Saltos y Cascadas ya había retrotraído todas sus actividades el pasado 5 de septiembre, luego de confirmarse casos positivos en Aristóbulo y Salto Encantado.





El virus se traslada con la gente, por eso especialistas y autoridades insisten en el distanciamiento social como única vacuna. Unas 30 personas que viven en la localidad de 9 de Julio fueron aisladas preventivamente tras participar el sábado por la noche de un evento familiar en el que estuvo el joven de 24 años confirmado como caso 75 de coronavirus.El muchacho, oriundo de Aristóbulo del Valle, municipio que dista unos 95 kilómetros de 9 de Julio, se desempeña en la Policía, y fue incluido el lunes en el parte epidemiológico de la provincia. Es familiar directo del paciente infectado de 47 años, también de Aristóbulo, que permanece internado en el Samic de Oberá, en estado delicado, por presentar comorbilidades (padece obesidad, hipertensión y diabetes).La tarea de notificación a las personas que participaron del cumpleaños de una mujer de 80 años y que tuvieron contacto con el caso 75 se realiza desde el domingo a primera hora entre el municipio y la policía local. El operativo de rastrillaje y aislamiento se inició antes de conocerse el resultado del test del joven de 24 años, dado que hasta el domingo era contacto estrecho de un positivo y después fue confirmado como portador de coronavirus.Por el momento no habrá restricción en las actividades permitidas por el gobierno provincial, pero se irá evaluando la situación diariamente en el Comité de Crisis de 9 de Julio. Por el contrario, Aristóbulo del Valle, de donde son los últimos casos positivos, volvió a restringir actividades (ver Nuevamente marcha atrás...).Asimismo trascendió ayer la posibilidad de que el municipio de Santiago de Liniers -a unos trece kilómetros de 9 de Julio- prohíba determinadas actividades, ya que hubo algunas personas de ese municipio en el evento del sábado. Pero no hubo notificación oficial por parte de las autoridades comunales.“Sabemos, sí, que un familiar de la abuela trabaja en un establecimiento de Santiago de Liniers, el comisario le notificó en la noche del lunes que debía hacer aislamiento preventivo y también al establecimiento donde trabaja que debe cumplir aislamiento”, explicó el intendente, Rubén Kobler.“Tenemos que afrontar la situación de la mejor manera posible, lo que estamos haciendo en esta primera instancia es rastrear a cada una de las personas que tuvo algún tipo de contacto con esta persona, con su pareja, con la familia que asistió a la cena, la que fue a pedir un pedazo de hielo o se acercó a saludar a la señora, o que haya tenido algún tipo de acercamiento con cualquiera de estas personas, los estamos aislando”, agregó Kobler, dado que en la fiesta familiar no hubo más de quince personas, en tanto se avanzó en aislar a los contactos ocasionales de los contactos estrechos.“El comisario del lugar notificó a todas las personas que participaron de la fiesta y lo que se hizo fue ampliar ese radio para aislar hasta el contacto por más mínimo que sea con este evento”, dijo el jefe comunal.Además puntualizó que se encuentran trabajando en conjunto con personal de Salud Pública, que está haciendo el seguimiento, “porque todavía no hay nadie con síntomas y si existe alguno se le va a realizar el correspondiente hisopado”. Es decir, no está previsto practicarle prueba de PCR a los aislados, siempre y cuando no presenten fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza o algún otro síntoma de la enfermedad.“No descartamos tomar otras medidas para impedir la propagación del virus pero es importante que todas las personas que tuvieron contacto con este agasajo se aíslen aunque esperamos que no se haya transmitido”, remarcó el alcalde.Finalmente, destacó que la mayoría de los aislados son personas jóvenes, pero “no se descartan que haya personas adultas que estén dentro del grupo de riesgo. Estamos trabajando minuto a minuto con distintas autoridades para detectar hasta el último contacto y esperando que sólo sea una preocupación momentánea”.El municipio de 9 de Julio no registró contagios de Sars-Cov-2 desde que se diagnosticó el primer infectado en Misiones, el 27 de marzo. De hecho, de los 77 municipios misioneros, sólo doce reportaron casos de coronavirus: Posadas, Puerto Iguazú, Garupá, Comandante Andresito, Aristóbulo del Valle, San Vicente, Wanda, Campo Viera, San Ignacio, Puerto Rico, Salto Encantado y Eldorado. En tanto, sólo Posadas, Puerto Iguazú y Aristóbulo del Valle concentran los diez pacientes activos, con dos, seis y dos casos, respectivamente.