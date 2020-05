Aíslan a 50 embarazadas en Mar del Plata porque un obstetra está infectado

Jueves 14 de mayo de 2020 | 12:15hs.

Un médico obstetra de la clínica Pueyrredón de Mar del Plata tiene coronavirus, por lo que entraron en cuarentena 50 embarazadas que atendió en los últimos 15 días. El centro médico se contactó con las pacientes para notificarlas de la situación. Deberán permanecer en aislamiento obligatorio hasta que se conozcan los resultados de los hisopados que les hicieron.El obstetra la semana pasada se sometió a un test por Covid-19 y le dio positivo. Permanece en cuarentena en su domicilio, sin síntomas y con seguimiento médico. Desde la Clínica indicaron que en el centro de salud la situación "siempre estuvo controlada", según publicó TN.com.ar.Dijo que sospechó que tenía la enfermedad a partir de un resfrío, que se contactó con una médica de la clínica y que le aconsejó que se hiciera el estudio. "Lo hice al día siguiente de la consulta. Me hice el hisopado, volví a mi domicilio y esperé el resultado en cuarentena, pensando en que me iban a dar una buena noticia y que iba a ir a trabajar al día siguiente. Pero dio positivo y me sorprendí", indicó.