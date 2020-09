Aislamientos en Eldorado, Colonia Mado - Delicia tras participar de la fiesta en 9 de Julio - El Territorio Misiones

Miércoles 23 de septiembre de 2020 | 09:01hs.





A raíz de esto existen unas 30 personas se encuentran en aislamiento preventivo en 9 de Julio por haber sido contacto estrecho con el caso positivo informado en el parte epidemiológico de esta semana.





Además, por este motivo, se aisló de manera preventiva a familiares de Eldorado y Colonia Mado que asistieron a la fiesta.



Dos personas aisladas en Eldorado

En diálogo con radio Génesis de Eldorado, Héctor, nieto de la abuela de 9 de Julio, confirmó que asistió junto a su pareja al agasajo y aseguró que se encuentran en aislamiento y en buen estado de salud.



“Nos habíamos reunido en la casa de mi abuela para hacer una cena. Ellos vinieron de Aristóbulo sin saber que eran positivo para Coronavirus. No compartimos mate ni tereré pero sí estuvimos charlando”, expresó.



“Hicimos una lista de las personas que fueron a saludar a la abuela, nos aislamos y nos pusimos en contacto con las autoridades para ver cómo se resuelve. Nosotros estamos bien y tratando de colaborar con lo que podemos. Hasta el momento no se realizaron testeos sino que sólo nos notificaron que debíamos aislarnos”, manifestó Héctor.





Colonia Mado y Delicia

Por otra parte, vecinos de Colonia Delicia del kilómetro 15 manifestaron su preocupación porque habían participado del cumpleaños en 9 de Julio



“Recibí un audio del chico que participó en el cumpleaños, estaba muy preocupado por su familia. Hablé con encargados de APS y me dijo que hay seis personas aisladas”, informó Modesto Brítez, periodista de Colonia Mado.



“La familia está notificada, la Policía estuvo en el lugar y están aislados. En la casa hay tres personas, más el padre y otros familiares que estuvieron en contacto”, confirmó.



“Mientras no manifiesten síntomas, no se le hace el hisopado. Por eso deben guardar el aislamiento”, explicó Modesto Brítez.



Finalmente según el intendente de Colonia Delicia, Roberto Werm, un joven de 17 años que estuvo en el cumpleaños de 9 de julio, tuvo contacto con sus vecinos cercanos, por lo que también se dispuso que éstos también se sometan al aislamiento preventivo.

En la jornada de ayer se dio a conocer sobre una fiesta realizada en la localidad de 9 de Julio a una abuela de 80 años que despertó preocupación ya que como participante estuvo el joven de Aristóbulo del Valle de 24 años confirmado como caso 75 de coronavirus.