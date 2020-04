Aislamiento Obligatorio: los controles se volvieron más rigurosos en Ituzaingó

Miércoles 1 de abril de 2020 | 18:58hs.

Así los señalaron desde las fuerzas de seguridad con asiento en la localidad. Piden que se respete lo estipulado en el decreto presidencial, sino serán demorados y tendrán un proceso penal. Reiteraron que el horario de compra es de 8 a 15 hs. y solo podrá salir una persona por grupo familiar.





En el caso de la Policía de Corrientes, conforme a las directivas emanadas desde el Ministerio de Seguridad y ordenada por el Gobierno Provincial, viene trabajando en toda la provincia con el objetivo de hacer cumplir el "Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio" determinado por el Gobierno Nacional, con sus excepciones justificadas.







En contacto con nuestro medio, el Director de la Unidad Regional VI Crio. Víctor García expresó que se “extremaron las medidas de control, con el apoyo de la Gendarmería y la Prefectura, instalamos puntos fijos para controlar el tránsito vehicular y de las personas en la vía pública”. García expresó que con el Comité de Crisis “nos estamos reuniendo permanentemente, analizando la situación, pero necesitamos mucho de la colaboración de la ciudadanía que tome conciencia que salga lo justo y necesario de sus domicilios, porque es la única forma de frenar con el virus”.







El Director de la unidad explicó que “el presidente dice que tenemos que quedarnos en las casas y tenemos que cumplir con la normativa, sino lamentablemente van a ser demorados, detenidos, y la violación del aislamiento será motivo de una causa judicial”.



Por su parte el Jefe de la Prefectura Ituzaingó Prefecto Aníbal Silva expresó “vemos con preocupación que hay mucha gente en la calle que no toma conciencia, nos encontramos con muchas personas que circulan por la vía pública y están fuera del decreto”, en este sentido recordó que el horario para salir a comprar a un comercio es de 8 a 15hs., por disposición Municipal y solamente una persona por grupo familiar puede salir a hacer las compras, e inmediatamente tiene que volver a su domicilio”.







Silva explicó que si la persona que es detenida “no tiene justificación se le notifica que están en infracción, se da intervención al juzgado y se le quita el medio de transporte”, y aclaró que “si bien hay gente que va a la farmacia y es justificada su salida, hay otras personas que no cumplen con lo establecido, no pueden circular 2 o 3 personas en un automóvil ni siquiera andar tomando como si no ocurriera nada” explicó.







Desde las fuerzas de seguridad, se solicita a la ciudadanía en general la máxima y estrecha colaboración para que permanezcan en sus domicilios, salvo las situaciones justificadas y que se hallan contempladas en el decreto de necesidad y urgencia emitida por el gobierno nacional.