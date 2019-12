Aires de descanso en las sierras de Merlo

Domingo 22 de diciembre de 2019

Para agendar Desde Posadas

Existen diversas opciones para llegar a San Luis y conocer la belleza natural que rodea la ciudad. $ 1382 En Casa Grande Hostel un turista puede hospedarse por una noche con desayuno incluido. $ 1800 Es el precio por alojamiento por una noche en Pájaros Volando Hostel, ubicado a 250 metros del centro.



En 1794 el comandante de armas Juan de Videla recorre la zona y notifica al gobernador de Córdoba el marqués de Sobremonte sobre la existencia de estas tierras y la conveniencia de fundar una villa por la belleza del paisaje, el agua de excelente calidad, la existencia de una capilla y el afincamiento de más de 60 vecinos. Así el 1 de octubre de 1796 el marqués de sobremonte ordena la fundación de Villa de Melo, lugo conocida como Villa de Merlo.Para comenzar a recorrer la ciudad se puede iniciar por el casco fundacional conformado por la plazoleta marqués de Sobremonte y la Capilla Nuestra Señora del Rosario construida a principios del siglo XVIII.En la plaza se puede ver la reconstrucción del aljibe comunal y el monumento en homenaje a sus fundadores que recrean sus inicios históricos. Además se encuentra rodeada por el edificio municipal, la secretaría de turismo, bares, restaurantes y algunos locales de artesanías.Villa de Merlo comienza su transformación hacia un destino turístico en los primeros años del siglo XX con la llegada de ferrocarril al pueblo de Santa Rosa de Conlara ubicado a quince kilómetros de Merlo. Los técnicos del ferrocarril de origen inglés buscaron en el faldeo de las sierras un lugar para vacacionar debido al clima de la zona. Fueron las casa de familia las que comenzaron a brindar el hospedaje en aquellos años.La Villa de Merlo es la tercera ciudad de San Luis en importancia y la primera como destino turístico. Descansa sobre el faldeo de las sierras de los Comechingones los antiguos pobladores de la región. Las sierras se levantan hasta los 2300 metros alcanzando su altura máxima en el Cerro de las Ovejas que se encuentra atrás del Cerro Cabeza de Indio de 2100 metros de altura, formación característica del paisaje merlino.El microclima de Merlo dada sus características es el tercero a nivel mundial después de los registrados en California, Estados Unidos y en Suiza. El clima de Merlo es bien conocido por profesionales de salud quienes recomiendan a sus pacientes pasar unos días en la ciudad para mejorar y aprovechar sus cualidades benéficas. Son tres los factores que ayudan a formar este microclima: la ozonización de la atmósfera, el mayor porcentaje de iones negativos y la presencia de óxido nitroso. Estos factores más las condiciones climáticas ideales de temperatura, régimen de lluvias, humedad, viento y la belleza inigualable del paisaje hacen que el famosos microclima merlino sea uno de los mejores del mundo para el cuerpo humano.La avenida más visitada del centro es la avenida del sol, que tiene movimiento durante todo el día. Al anochecer luce más colorida e iluminada por la gran variedad de locales comerciales. A las excelentes parrillas y restaurantes con manjares de la zona se suma la gran variedad de alfajores caseros. Además hay locales de artesanías, productos regionales y mucho más, lo que permite brindar al turista un confort que invita a regresar a esta villa serrana de la provincia de San Luis.La ciudad de Merlo se encuentra ubicada en el extremo Nordeste de la provincia de San Luis y es reconocida mundialmente por su benigno microclima y sus hermosos paisajes y entornos naturales, Merlo cuenta con una moderna y confortable infraestructura de alojamiento y servicios.La Villa de Merlo se encuentra justo en el límite con la provincia de Córdoba. Está bien interconectada con otros puntos del país gracias a un sistema de rutas que se encuentra en buen estado.Los turistas que visitan la ciudad desde zona norte de Capital Federal y Gran Buenos Aires deben tomar la ruta nacional 8 hasta Río Cuarto.Para los turistas que llegan desde zona oeste y sur de Capital Federal y Gran Buenos Aires el camino más corto es la Autopista del Oeste hasta Carmen de Areco donde deben tomar la ruta 31 hasta su intersección con la ruta nacional 8, hasta Río Cuarto.Al llegar a Río IV van a notar que la ruta se abre en dos, hacia la izquierda continua la ruta 8 hasta Villa Mercedes, y a la derecha nace la ruta 30 hacia Córdoba y Villa María. Se debe seguir por la ruta 8 hasta la intersección con la ruta de circunvalación 005 (este tramo tiene aproximadamente 14 kilómetros). Entonces se toma por la ruta 005 y se recorren otros seis kilómetros. Sobre la mano izquierda van a visualizar una Estación de Servicio y una rotonda, 200 metros, más adelante está la intersección con la ruta 1 que deberán tomar. El cartel indicador dice Achiras/Las Albahacas. Para confirmar que están en buen camino y ya sobre la Ruta 1, sobre la mano izquierda van a ver el Country San Esteban.Por la ruta 1 derecho se llega a Merlo recorriendo aproximadamente 190 kilómetros desde Río IV. Al llegar a la localidad de La Punilla, límite de la provincia de San Luis, encontrarán una estación de peaje. Deben continuar por la Ruta 1 derecho, desde es punto restan 90 kilómetros para alcanzar la localidad.Los turistas que llegan desde Rosario deben tomar la ruta nacional 9 hasta Villa María, donde toman la ruta 188 hasta Río IV y desde ahí la ruta 1 hasta Merlo. Desde Santa Fe Capital deben tomar la ruta 19 hasta Córdoba Capital y desde ahí el camino de las altas cumbres hasta Villa Dolores donde deberán tomar la ruta 148 hasta Merlo. Y desde Mendoza deben tomar la ruta nacional 7 hasta San Luis Capital, desde ahí la ruta 20 hasta la localidad de La Toma y por último la ruta 148 hasta Merlo. Todo el trayecto es autopista.La Villa de Merlo cuenta con una moderna terminal de ómnibus donde arriban colectivos diarios con servicios ejecutivos desde distintos puntos del país.Un lugar ideal para disfrutar de las vacaciones en Villa de Merlo, es sin dudas la Reserva Florofaunística de Rincón del Este. Internada en medio de las sierras, se ubica al margen del arroyo El Molino y cuenta con propuestas de todo tipo: actividades de aventura, excursiones y avistaje de águilas, zorros y demás especies.A la Reserva Florofaunística del Rincón se accede desde la rotonda de ingreso a Merlo, tomando la calle Poeta Agüero (continuación de Ruta 1) y ascendiendo luego hacia las sierras desde la calle Sobremonte y su continuación con avenida del Sol hasta llegar a la avenida de los Cesares y su continuación con la Ruta 5, se llega poco después de cruzar un badén por donde pasa el arroyo El Molino. Allí está el ingreso a la gran cuna de flora y fauna autóctona.Cada mañana se ofrece una charla imperdible donde no solo se concientiza sobre el cuidado del ambiente y la ecología a cientos de turistas que se acercan, sino que además se ofrece un espectáculo maravilloso al alimentar durante la charla a los zorros y las águilas.La Reserva además es cruzada por el arroyo El Molino, donde personas de todas las edades bajan por zonas señalizadas y accesibles para disfrutar de sus cristalinas aguas frescas que descienden entre las piedras al pie de las sierras de los Comechingones ofreciendo un marco maravilloso.Para los que buscan un poco más de aventura hay numerosas actividades como tirolesa, paseos guiados en cuatriciclo (por el circuito de Damiana Vega que fue la última descendiente de los comechingones), rappel, trekking y excursiones al gran salto de Tabaquillo.El Salto de Tabaquillo es una gran cascada de 20 metros de altura que ofrece el arroyo El Molino en medio de las sierras de los Comechingones y está internada en un imponente bosque de Tabaquillos.Para llegar al lugar, se requieren de alrededor de dos horas de caminata, que siempre se recomienda que se realice con guías habilitados y consultando previamente en el ingreso a la reserva, ya que se trata de una actividad que de no llevarse a cabo de forma prudente puede resultar muy arriesgada.Es una excursión que demanda no solo el uso de las extremidades inferiores, sino también de las superiores en algunos sectores del circuito. Se considera de grado de dificultad tres, por la complejidad de algunos sectores del camino y el esfuerzo físico que requiere.