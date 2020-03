Aimar: “hay personas fundamentales en la sociedad”

Domingo 29 de marzo de 2020

El ex futbolista Pablo Aimar, ex River, entre otros clubes, y actual técnico del seleccionado sub 17 de la Argentina, subrayó ayer que ojalá el momento que atraviesa el mundo por la pandemia de coronavirus sirva para entender que “hay personas fundamentales en la sociedad”.

“Ojalá que este momento que atraviesa al mundo sirva para entender que hay personas fundamentales en una sociedad. Los médicos, los enfermeros, la gente de la salud, son importantes, y no los jugadores o los periodistas”, reflexionó Aimar, en diálogo con el programa River Monumental que se emite por Radio del Plata.

“Vivo solo, pero está la tecnología que nos ayuda, hablo todos los días con mis hijos, no puedo pasar un día sin hablar con ellos, con la familia, con amigos, nos toca pasar por esta situación a todos y hay que estar tranquilos”, expresó el nacido en Río Cuarto, Córdoba, hace 40 años.