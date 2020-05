Ahorristas denuncian que firmas automotrices incumplen cautelar

Lunes 25 de mayo de 2020

Por Nazarena Torrespolitica@elterritorio.com.ar

Los planes de autoahorro siguen generando reclamos por parte de los ahorristas que denuncian subas de hasta 300% por año en las cuotas.Es que si bien el juez federal en lo Civil y Comercial de Posadas, José Luis Casals, dictó una medida cautelar que ordenaba a las firmas administradoras centrales que retrocedan al mes de abril de 2018 el valor de las cuotas, la disposición no se cumplió de forma total en todas las empresas.A partir del expediente 9.147/2019, se dio lugar a la normativa, el 1 de noviembre pasado, que marcó un precedente a nivel nacional. Por este motivo, los ahorristas decidieron presentar una denuncia penal contra aquellas firmas de alcance nacional que no acataron la medida dispuesta por el juez o lo hicieron de forma parcial.Incluso, desde el grupo de autoconvocados indicaron que hubo casos de empresas que en un primer momento retrotrajeron las cuotas, pero que este mes nuevamente actualizaron los precios, incluyendo en ellos lo restado meses anteriores.Al respecto, Jesús Marcelo Mascarino, uno de los ahorristas y referentes del grupo de autoconvocados, explicó a El Territorio que la medida cautelar establecía que sobre la cuota de abril de 2018 se hacía una actualización de acuerdo al salario de la persona y no dependiendo del dólar o la inflación.“La única empresa que cumplió bien la medida fue Volkswagen, el resto ha incumplido, o lo hicieron parcialmente”, señaló, al tiempo que contó que se hizo una denuncia penal contra aquellas concesionarias que incumplieron.Respecto de aquellas firmas que no acataron la decisión judicial, Mascarino argumentó que seguramente serán sancionados. “Si fueran personas tendrían que estar presos, pero como son sociedades les corresponde sanciones pecuniarias”.En ese sentido contó que en principio la denuncia penal “la hicimos a través de nuestros representantes, contra Fiat y Chevrolet. En esta segunda instancia de presentación hemos probado al fiscal que ellos a sabiendas de la cautelar no lo aplicaron, ellos trataron de negar diciendo que no fueron notificados, pero presentamos pruebas de que sí fueron notificados, incluso contestaron a los ahorristas con mails o cartas documento y esas son pruebas”.Mientras que “las otras empresas empezaron a mandar a la gente cuotas de este mes actualizadas sin cautelar y reclamándoles el pago de cuotas descontadas anteriormente, diciendo que la cautelar cayó. Pero el juez Casals confirmó la vigencia, por lo que también le va a corresponder una sanción aunque menor”.“Nosotros hace dos años venimos luchando, formamos la asociación civil de autoconvocados Misiones para ello, porque nos dimos cuenta de que estábamos pagando muy por encima de lo que se vende un auto en un concesionario, un 40 por ciento arriba”, aseveró Mascarino.Seguidamente, criticó el accionar de funcionarios locales que no empatizan con los reclamos. “Hubo una reunión de defensores del pueblo de todo el país en el que trataron la problemática y el de Posadas parece que ni se enteró, jamás nos acompañó en el reclamo y se supone que para eso es el cargo de defensor del pueblo, para luchar por los derechos”, sentenció.