“Ahora es cuando más se tiene que cuidar cada uno de los misioneros”

Domingo 3 de mayo de 2020

Por Daniela Cortés Corresponsalía Buenos Aires

El martes pasado, el gobierno misionero anunció la circulación comunitaria del virus Sars-Cov-2 en la provincia y paralelamente empezaron a crecer los casos positivos no sólo en la tierra colorada sino en todo el país.

Para conocer lo que implica la circulación comunitaria del virus y qué recaudos tomar, El Territorio dialogó con el médico infectólogo Lautaro De Vedia, ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología.

“La circulación comunitaria es el momento donde más se debe notar la responsabilidad individual de cada habitante de Misiones porque es una instancia en la que comenzarán a multiplicarse los casos positivos porque el virus ya circula localmente”, explicó el profesional.



¿Que es la circulación comunitaria?

La circulación comunitaria acontece cuando se producen casos de personas infectadas que no se logra probar cómo se contagiaron. No se establece el vínculo de contacto entre el nuevo infectado y alguna persona que haya venido del extranjero o de algún lugar donde ya esté circulando socialmente el virus o que haya tenido un contacto estrecho con otra persona infectada. Es una más de las etapas de la circulación del virus en las comunidades. En Misiones fue comunicada el martes pasado. En otras jurisdicciones, como la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires o Chaco,ya tienen ese estatus. Y a medida que pase el tiempo ocurrirá también en otras provincias.



Pero por más que no se pueda probar ese contacto de contagio, ¿el contacto existió?

Sí, porque lo que sabemos hasta ahora del virus es que se transmite de persona a persona o por contacto con superficies previamente infectadas por una persona portadora. Pero la diferencia esencial que ocurre cuando comienza la circulación comunitaria, es la respuesta negativa del paciente a la pregunta de si estuvo afuera del país o afuera de su ciudad en los últimos meses, o si estuvo en contacto con alguna persona infectada. Si luego del interrogatorio clínico el test da positivo y no se puede probar ningún nexo de contagio, estamos ante un caso autóctono o local.



¿Cuando comienza la circulación comunitaria se empiezan a multiplicar los casos positivos?

Sí, porque antes de la circulación local, todos los casos están identificados y aislados. Pero cuando el virus comienza a circular en una comunidad, su multiplicación se acelera. Lo que está pasando ahora en Misiones, donde a pesar de la circulación local es bajo el número de infectados, es lo que sucedió antes o otras provincias.

Es lógico que al circular localmente comience a crecer la cantidad de casos. Y es cuánto más cuidado debe tener la población. Porque antes ustedes tenían casos bien identificados. Pero ahora es técnicamente imposible detectar a todos los portadores, por lo tanto es cuando más se debe cumplir al pie de la letra la cuarentena y respetar el distanciamiento social de 2 metros porque ahora son todos potenciales infectados.



Esto también genera miedo o sensación de angustia en la población. ¿Cómo equilibrar responsabilidad con buen estado de ánimo?

El miedo o el estrés son mecanismos de supervivencia. Nos sirven para no exponernos al peligro. No es dañino para la salud sentirlo. Obviamente estamos hablando de un miedo o una situación de estrés manejable. No de ataques de pánico ni de niveles patológicos de estrés. La gente debe saber que existe un peligro real de contagio. Esa es la verdad y hay que comunicarla. Lo grave sería no decirlo. Esto no significa caer en depresión sino prepararse de la mejor manera posible para enfrentar la situación con responsabilidad social. Este tipo de infecciones ponen de manifiesto como son las comunidades. Hay que cuidarse a uno mismo y cuidar al otro. Si logramos eso, superaremos mejor la pandemia.



Es decir, ahora más que nunca hay que tratar de quedarse en casa.

Sí. Porque está comprobado que el aislamiento social y obligatorio sirvió para frenar el avance acelerado de casos y dio tiempo a que nuestro sistema sanitario se prepare de la mejor manera posible para el pico de contagios, que ahora se estima llegaría en junio.

Cuanto más se logra estirar en el tiempo la llegada del famoso pico, más posibilidades tenemos de aplanarlo para que toda la gente que necesite pueda contar con la atención en un hospital. Por eso es fundamental ahora en Misiones que la gente use los tapabocas, extreme la higiene personal y de los domicilios. Además esto también va en sintonía con los cuidados contra el dengue, que es la otra emergencia a prestar atención en Misiones y en casi todo el país.



¿Es fundamental el rol de cada ciudadano en este momento?

Sí, porque por más cuarentena que decrete el presidente de la Nación, si la gente no comprende la realidad, no hay cuarentena que valga. Porque si alguien se escapa para comer un asado con amigos o para violar de alguna manera las restricciones, estamos en el horno. Acá es cuando más esfuerzo hay que hacer en comunicar a la población que la cuarentena no es un capricho de alguien sino la única herramienta que sabemos hasta ahora que sirve para evitar más muertes.



¿Ahora puede crecer también el número de personas asintomáticas en Misiones?

Al haber mayor circulación viral es posible que haya mayor número de personas asintomáticas, que son aquellos individuos que cursarán la infección sin síntomas. Es decir, sin sentir ninguna molestia o sin fiebre. Y estas personas podemos ser cualquiera de nosotros. Por eso es vital evitar el acercamiento, las aglomeraciones de personas y todo tipo de actividad que suponga estar muy cerca del otro. Si no es por extrema necesidad, lo mejor sigue siendo quedarse en la casa. No por nada se extendió la cuarentena hasta el 10 de mayo. Tenemos que entender esto o estaremos siendo parte del problema y no de la solución.



Uno de los casos diagnosticados como positivo de coronavirus es una embarazada. ¿Qué riesgos supone esta infección durante el embarazo?

Se sabe poco aún sobre los efectos del coronavirus en mujeres embarazadas. No son parte del grupo de riesgo. Pero en los embarazos en general suelen bajar un poco las defensas, entonces hay que prestar mucha atención a las infecciones en mujeres embarazadas.



¿Qué pasa con los test cuando hay circulación comunitaria?

Los test de PCR, que quiere decir reacción en cadena de la polimerasa, son los que se utilizan en la red nacional de laboratorios encargados de diagnosticar los casos positivos de Covid-19. Se realizan tomando una muestra con un hisopado nasofaríngeo donde se busca el virus. Y su objetivo es un diagnóstico individual. Se realizan en los laboratorios y tardan un promedio de 20 horas en arrojar el resultado. Después están los test rápidos, que muchos son de origen chino y que sirven para testear la circulación viral. No son tan precisos como los de PCR. Se pueden hacer en la vía pública y arrojan resultado a los 15 minutos. El objetivo es estudiar la comunidad. Buscan saber qué cantidad de la población testeada tiene anticuerpo para generar estadísticas que sirvan para guiar la política sanitaria. Son los que se utilizaron en Buenos Aires en las estación es de trenes de Constitución y de Retiro y que posiblemente también se realicen en Misiones cuando la autoridad sanitaria local lo crea conveniente.

Estos test rápidos buscan anticuerpos en sangre, es decir buscan la reacción natural de defensa que un cuerpo elabora cuando se infecta. Con un pinchazo pequeño de un dedo donde se pueda tomar una gota de sangre y allí se busca la globulina para saber si ese individuo tuvo o está cursando la infección.



¿Y además de esos dos tipos de test hay alguna otro método más?

Sí, pero no se están usando tanto en nuestro país. Se trata de una técnica para medir en sangre los anticuerpos. Hay dos tipos de anticuerpos, unos que son de corta duración y otros que permanecen más tiempo en el organismo humano. Las inmunoglobulinas M (IgM) son rápidas porque es el primer anticuerpo que el organismo genera para combatir una infección. Y las inmunoglobulinas G (IgG) tardan más en aparecer, pero duran más tiempo en sangre. Incluso en algunas enfermedades como el sarampión duran toda la vida. Es parte de lo que se está investigando para poder lograr la vacuna contra el coronavirus. Por lo tanto, si yo testeo a alguien y encuentro inmunoglobulina M significa que la persona está cursando actualmente la infección. En cambio, si detecto la inmunoglobulina G, debo deducir que ya la cursó. Sería un tipo de test que antecede al PCR. Yo puedo testear antes para conocer por ejemplo el estado del equipo de salud o de determinada población. Sirve para adelantarse a los casos. No tiene sentido testear a cualquiera. Todo testeo tiene que tener un fin útil para el sistema sanitario.



¿Cuál es su mirada sobre lo que se viene?

Tengo una mirada optimista sobre cómo estamos transitando esta pandemia en Argentina. Si miramos el punto de partida de donde estábamos el 20 de marzo, cuando empezó la cuarentena, hoy tendríamos que estar en cerca de los 200.000 casos y estamos a poco más de 4.500 casos. Eso prueba que sirvieron las medidas de prevención con el aislamiento social obligatorio. Si seguimos en esa línea estaremos duplicando los casos cada quince días.