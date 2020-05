Agustín Pichot perdió las elecciones de la World Rugby: “Gracias a todos”

Domingo 3 de mayo de 2020

El británico Bill Beaumont fue reelecto presidente de la World Rugby al ganar en las elecciones al argentino Agustín Pichot, según los resultados dados a conocer ayer.

Beaumont, que lleva en el cargo desde julio de 2016, se impuso por 28 votos a 23 al ex capitán de Los Pumas. “Felicitaciones Bill. No se dio. Gracias a todos!!!! De corazón”, publicó Pichot en las redes sociales al admitir el triunfo del británico. El argentino pretendía convertirse en el primer presidente no europeo al frente de la World Rugby tras las experiencias del galés Vernon Pugh, el irlandés Syd Millar, el francés Bernard Lapasset y Beaumont (foto), quien ocupa el cargo desde 2016.