Aguirre se puso al frente de todo - El Territorio Misiones

Lunes 14 de septiembre de 2020

Franco Morbidelli ganó su primera carrera de Moto GP El italiano Franco Morbidelli, con Yamaha, ganó ayer su primera carrera en el Moto GP: el Gran Premio de San Marino, que se corrió por la séptima fecha del año en el circuito de Misano.



Morbidelli, pupilo de su compatriota Valentino Rossi, fue escoltado por su connacional Francesco Bagnaia (Ducati) y el español y Johan Mir (Suzuki)

El italiano Andrea Dovizioso, séptimo con Ducati, pasó a liderar el campeonato con 76 puntos, seguido por el francés Fabio Quartararo con 70.

El arrecifeño Valentín Aguirre, con Dodge, ganó ayer de punta a punta la final del Turismo Carretera (TC), en el marco de la cuarta fecha del campeonato, que se desarrolló en el autódromo de San Nicolás, sin público y con extremas medidas sanitarias a raíz de la pandemia de coronavirus.Aguirre, quien alcanzó la cima del campeonato, superó a su coterráneo Agustín Canapino (Chevrolet), y al neuquino Juan Cruz Benvenuti (Torino), al platense Gastón Mazzacane (Chevrolet), al entrerriano Mariano Werner (Ford), al cabo de las 20 vueltas al trazado de 3.959 metros.Completaron los diez primeros,el mendocino Julián Santero (Ford), el santafesino Facundo Ardusso (Torino), el arrecifeño Nicolás Trosset (Dodge), el necochense Juan De Benedictis (Ford) y el marplatense Christian Ledesma.Por su parte, el misionero Carlos Okulovich largó desde la 13ª posición en la final de la 4ª fecha y llegó 14°.Fue meritoria la gran remontada del entrerriano Mariano Werner, que largó en la 12ª posición en la grilla y culminó 5º, mientras que el ganador del sábado, el arrecifeño Nicolás Trosset, no tuvo el mismo rendimiento en su Dodge.El misionero Carlitos Okulovich se refirió a la vuelta del TC y a su actuación en particular, que lo tuvo en el puesto 14° en la segunda final.“Me vuelvo muy contento con el fin de semana, porque el resultado fue bueno, se sumó. Arrancamos el finde en el puesto 20 del campeonato y después de las dos competencias estamos en el puesto 16°, quiere decir que se sumó bien y pudimos avanzar”, comentó Okulovich.“Todavía falta mejorar, tenemos pendiente una prueba con el auto para buscar mejoras y poder estar entre los diez, pero este fin de semana es positivo porque encontramos el camino. Al principio le costó al auto agarrar ritmo, ahí pierdo algunos puestos, después cuando la goma trasera empieza a desgastar, empieza a ir de cola, se compensa y empieza a andar mejor. Eso lo hablamos con (Cristian) Ávila y ya que no podemos probar, esa información la vamos a utilizar pensando en la próxima fecha”, agregó el obereño.Sobre el regreso del TC, el misionero comentó: “Hay que felicitar a la ACTC, porque se cumplió todo lo que se dijo, se trabajó mucho para esta vuelta, se cumplió cada paso del protocolo, me sentí más seguro que cuando voy al súper, porque hubo muchas medidas. Me hice el testeo, antes de venir y antes de salir”.“Esperemos que esta vuelta del TC sea el primer paso para la vuelta de todo el automovilismo, porque hay muchas familias que trabajan de esto y también para la vuelta de todos los deportes, porque quedó demostrado que si se cumplen los protocolos se puede volver”, cerró el misioneroLa próxima fecha, la quinta de la temporada, será entre el 2 y 4 de octubre en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires.