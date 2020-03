Aguirre: "Espero poder volver al país sin llevarme ningún souvenirs indeseado"

El coronavirus puede vivir en el aire durante varias horas y en algunas superficies por hasta dos o tres días, de acuerdo con pruebas realizadas por científicos del gobierno estadounidense y otros expertos.El virus puede diseminarse por el aire e igualmente al tocar objetos contaminados por otros que lo tienen, además de la transmisión de persona a persona. Desde que emergió en China a fines del año pasado, el nuevo virus ha infectado a más de 120.000 personas en todo el mundo y causado más de 4.600 muertes, muchas más que el brote de SARS causado por un virus genéricamente similar.A nivel mundial, el virus continúa creciendo y ya la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que el coronavirus causante del COVID-19 ya puede definirse como una “pandemia”. La declaración se dio después de que el número de casos afectados fuera de China se haya multiplicado por 13 en dos semanas y en ese período los países afectados se hayan triplicado.En el país de Alemania se habla que casi el 70 por ciento de la población puede contagiarse de la enfermedad y quien se encuentra allí es el fonoaudiólogo y actor residente de Buenos Aires, Ariel Aguirre."Estoy en una estación de trenes, acabo de llegar de París, se ven pocos turistas y mucha gente con barbijo, en lugares como este hay muchas medidas de protección como alcohol en gel y barbijo que no se consiguen en ninguna farmacia y si se consiguen son muy caros", dijo Ariel.Además comentó que trata de cuidarse a través del lavado de manos, "sin tocarme la cara, estornudar con precaución y si hay un punto que no se puede controlar es cuando uno come en algún lugar pero se toman las medidas que se pueden""Una botellita de alcohol en gel vale 12 euros que serían 200 pesos que es para un uso de cuatro veces, son botellitas muy chiquitas, se vende caro porque no hay en ningún lugar, incluso hay carteles que lo dicen", destacó..Por otra parte relató que su vuelta al país está prevista para el próximo domingo, "espero poder volver al país sin llevarme ningún souvenirs indeseado, estoy al tanto de lo que pasa ahí porque amigos me mandan las noticias. Haré la cuarentena que si bien es obligatoria es por el bien común, entre todos tenemos que cuidarnos"."Esto se fue recrudeciendo, fue escalando, antes en Alemania no se hablaba del tema y ahora está en todos lados, se está analizando cerrar la frontera, si bien no hay muchos casos, se está haciendo la prevención", finalizó.