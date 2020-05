Agudizar la estrategia

Jueves 7 de mayo de 2020

Por Diego Vain deportes@elterritorio.com.ar

“Habrá que agudizar el ingenio para buscar recursos, que serán escasos, porque el daño a las estructuras será grande. Volver a abrir una cancha tras el deterioro de todo este tiempo será un dinero importante”. El panorama lo pintó Nelson Castelli, el presidente de la Liga Posadeña.

El fútbol sufre y sufrirá por la pandemia del coronavirus, pero más allá de lo difícil que será volver a poner de pie al deporte, hay que ir pensando estrategias y maneras de que la pelota regrese al ruedo.

“Esto va a traer toda una nueva manera de ver, de movernos, de hacer las cosas. No vamos a ser los mismos”, avisó Castelli, quien es muy precavido a la hora de analizar el momento que vive el fútbol argentino.

“Después de escuchar al infectólogo que asesora al presidente (Alberto) Fernández creo que quedó claro que el fútbol va a volver en diciembre, por cuestiones climáticas, con temperaturas de más de 27 grados. El segundo dato que hay es el tema de las renovaciones de contratos en Primera División. Muchos clubes están tratando de que no se juegue para rever todos los contratos y si no hay fútbol de Primera, de ahí para abajo una incertidumbre”, analizó.

“Todas las declaraciones de los presidentes son diferentes. El de River dice una cosa, el de Lanús dice otra. Independiente tiene problemas con los sueldos. Después de esto van a quedar clubes totalmente fundidos”, se lamentó.

Es que la economía será una de las áreas más resentidas y el deporte no es ajeno a ello, menos el fútbol. Por eso recaerá en los dirigentes la tarea de empezar a mover los hilos y tener todo listo.

En ese sentido, Castelli analiza varias opciones de cómo sería el futuro del fútbol posadeño.

“De haber fútbol este año, nosotros tendremos que clasificar dos equipos para el Regional del año que viene. Veremos el tema del tiempo. A lo mejor no se juega más este año y se continuará con los que clasificaron este año, que entre ellos están Guaraní y Atlético Posadas. Hay que ver la suerte que corren los equipos del Federal A”, expresó.

“De acá a corto plazo, si tenemos que jugar un torneo para clasificar a los equipos al Regional 2021, pienso en un certamen no obligatorio, sin descensos y sin castigos a aquellos que no quieran participar. Serían torneos de doble jornada en Primera, con el objetivo de, si no va a haber público, reducir la cantidad de efectivos (policiales) y hablar con los árbitros para ajustar tarifas, para achicar el gasto de la organización”, se explayó y esto tiene que ver con varios puntos.

El principal es, claro, la economía y reducir gastos, pero además se agrega otro problema. El día que vuelva el fútbol será, sin dudas, sin público, lo que también afectará a las arcas de los clubes. Por eso y teniendo en cuenta que la Copa Posadeña tenía un formato de jornada doble, que permitía gastar menos dinero y se podría aplicar esa forma de disputa.

“En la Copa Posadeña siempre se ganó. Así sea un peso, siempre se ganó. Las jornadas siempre dieron frutos, porque se repartían los gastos y lo que quedaba se repartía entre los equipos”, puntualizó Castelli. “Antes había alguna recaudación, pero esto será simplemente para achicar los gastos. No necesitaremos 8 o 10 policías, quizás con dos efectivos sea suficiente. Habrá que bajar las tarifas de los árbitros y tratar de reducir los gastos”, agregó.

“También tenemos que pensar el torneo de la categoría B, hay que estudiarlo. Si no jugamos en todo el año, no hay descenso de la Primera y tampoco hay ascenso. En base a lo que quede de tiempo diagramaremos los torneos”, avisó.



Volver a empezar

Las canchas vacías, los pasillos de los clubes sin gente se volvieron una postal en este tiempo en las diferentes entidades deportivas de la ciudad, la provincia y el país. Son pocos los clubes que tienen actividad y tienen que ver con su función social y no con la deportiva.

El fútbol infantil, un gran generador de ingresos para los clubes podría sufrir cambios y eso afectaría directamente a las arcas de las entidades.

“No sólo los ingresos del fútbol infantil, que era un dinero importante que recibían los clubes, sino otras actividades que los clubes realizaban se perdieron. Nuestras formas, nuestras prácticas van a cambiar. Cómo vamos a volver después no sé. Quizás los chicos tengan miedo de volver a los clubes”, se lamentó.

“Económicamente los clubes van a sufrir mucho, igual o peor que en la década del 90, con la irrupción del cable, que hizo mucho daño. Ver los partidos de Europa en el living de tu casa disminuyó la cantidad de concurrencia a las canchas y ahora será peor”, profundizó el presidente de la Liga Posadeña y avisó que “el club de barrio va a ser el más perjudicado, porque además son los que más aporten hacen a la sociedad”.

De todas maneras, Castelli mostró su lado optimista: “Esperemos que esto nos deje una enseñanza, una forma de mirar cómo seguir”.

“Hoy es complicado que aparezcan dirigentes y todos estos procesos a veces hacen que la gente se aleje, que no quieran agarrar las riendas y que todo vaya costando mucho, pero creo que esto nos va a dejar una enseñanza, porque los dirigentes vamos a tener que aprender nuevamente a administrar un club y respetar la voluntad de los socios”, se sinceró.



Analizando el regreso

“Cuando vuelva el fútbol deberemos aplicar un protocolo. Desde que el jugador ingrese al vestuario todo cambiará. Tendremos que tomarle la temperatura y poner en condiciones los vestuarios, que en nuestro fútbol dejan mucho que desear, ni hablar de la parte sanitaria”, dijo el presidente de la Liga Posadeña sobre el posible regreso del fútbol.

“Nosotros desde la Liga Posadeña hablamos con los intendentes que corresponden a nuestra zona para ver esas medidas que tendremos que llevar adelante, porque tienen que ver con las salud. Los vestuarios en condiciones, agua potable y una serie de medidas que deberemos cumplir antes de que empiece el fútbol”, explicó.

En cuanto a la situación económica de la entidad que maneja el fútbol en la zona capital, Castelli detalló que “la Liga vive de los aportes de los clubes. Hoy solamente vamos a hacer frente a los servicios”.

“Abriremos la sede cuando sea necesario, sino estamos con una guardia mínima con la atención de los dirigentes. Nosotros bajamos la cuota de mantención de Liga enormemente. En realidad lo que hacemos es sumar el costo que tenemos y lo dividimos en categorías, porque no queremos cargar más nada en los clubes. Acá el 90 por ciento de los clubes los bancan los dirigentes”, cerró el dirigente, que anhela que la vuelta de deporte sea rápida, aunque es cauto frente al momento que atraviesa el mundo.