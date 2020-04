Agua...cómo te deseo

Domingo 5 de abril de 2020

Por Roxana Ramírezdeportes@elterritorio.com.ar

Futuro incierto para el calendario internacional Con las suspensiones del Campeonato Sudamericano en marzo y de la Selectiva Olímpica de Brasil (ex Trofeo María Lenk) en abril, sólo resta hacer oficial la cancelación del Campeonato Argentino que estaba programado para mayo. Y luego esperar por un segundo semestre que debería culminar a nivel internacional con el Mundial de pileta corta de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, en diciembre.

“Considerando que después de este período de cuarentena los países precisarán un tiempo para preparar sus respectivos Trials olímpicos de 2021, en pileta de 50 metros, el Campeonato Mundial de pileta corta probablemente no sea tan atractivo y quede deslucido“, analizó Gustavo Roldán, también entrenador del club Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester (SAGVB), que cuenta entre otros nadadores con Delfina Pignatiello, Virginia Bardach, Macarena Ceballos, Juan Ignacio Méndez y Joaquín González Piñero, todos poseedores de vigentes récords nacionales.

Antes de planificar la siguiente temporada, la Fina debe decidir en los próximos días cuándo se realizará el Mundial de Fukuoka 2021. Las nuevas fechas de Tokio 2020, también en Japón, superponen la cita olímpica con el torneo más importante que tiene la natación a nivel mundial. Una vez resuelto ese inconveniente, se podrá tener un panorama más claro para Argentina y la región, siempre priorizando los Juegos Olímpicos en el horizonte.

En pleno torneo de la República Juvenil de natación, que fue del 11 al 14 de marzo, de un momento para otro se cortó el flujo de público en las últimas jornadas en el Cenard, en Buenos Aires, y eso fue el ‘click’ que todo iba a cambiar. Ya en Argentina había casos de coronavirus y el panorama mutaba en horas.Al regreso, tras una buena actuación del equipo misionero, el entrenador Gustavo Breitenbruch consideró que era hora de estar en casa –en ese momento la cuarentena aún no era obligatoria- y los chicos comenzaron a trabajar desde sus hogares para suplir el entrenamiento que llevan a diario en la pileta o al menos mantenerse activos pensando en volver lo mejor posible cuando sea el momento en el que la pandemia ya no sea un obstáculo.“Nosotros al menos con los Infantiles, Menores, Cadetes, Juveniles y Junior tuvimos los nacionales este año y nos quedaba en mayo, el Absoluto de Mayores, que no se sabe cuándo va a salir”, señaló el reconocido Colo.Luego, el entrenador explicó cómo se fue dando la situación a la vuelta del República. “Veíamos que cambiaba la situación en un torneo que ya convocaba a 500 nadadores de todo el país, y al segundo día cortaron el público en el Cenard, porque se reunían unas mil personas. Entonces, le dije a los chicos ‘¿saben qué? Llegamos y cortamos todo, hacemos nuestra cuarentena, nos quedamos quietos y les empecé a dar unos trabajitos para hacer en la casa. A modo de desafíos”.En un principio fue más lúdico también para que los chicos se fueran adaptando a la circunstancia tan particular y luego, Breitenbruch diagramó un plan “como una pirámide que tienen que hacer, que son todos ejercicios de potencia aeróbica, y también nos ayuda el Ministerio de Deportes, de la mano del grupo multidisciplinario, como la nutricionista María Laura Tschopp, quien armó un plan pata los chicos”.Los chicos se fueron ‘enganchando’ a la consigna y cada uno en su casa comparte en un grupo los videos con los ejercicios que van cumpliendo. “Nos estamos entreteniendo con eso y mientras tanto estoy ya armando planificaciones personales para mantener la condición física al menos”, compartió el coach.Pero claramente, al ser una pandemia, todos están batallando con este virus y la cuarentena tiene a todos en casa, ya que afecta a todo el globo y por eso mismo ya se reprogramaron grandes competencias que iba a llevarse adelante este año, entre ellas la más importante, los Juegos Olímpicos de Tokio que se llevarán adelante en julio del 2021, y no de este como estaba planeado.“Afecta a todos, vi por ejemplo a Delfina Pignatiello –la mejor nadadora argentina de a actualidad- en la pileta de su casa haciendo ejercicios en la pileta chica de su casa, con gomas elástica. Tal vez algunos de los ‘monstruos’ de la natación internacional debe tener alguna pileta climatizada con medidas para entrenar en su casa, pero deben ser contados con los dedos de una mano”, reconoció el Colo.Por otra parte, el entrenador misionero recordó que ya tuvo antes que atravesar momentos sin poder contar con una pileta, pero por cuestiones diferentes a este momento tan particular: “Nos pasó que nos quedamos sin techo una época en el Pirá Pytá, antes de que se cambie de lugar; también con Gonzalo (Acuña) y Lisando (Monzón) cuando tenían que ir al Panamericano y para ratificar la marca y clasificar a los Juegos Olímpicos de Londres y en esa ocasión, el club Capri cerró la pileta un mes por un tema con la caldera y los chicos finalmente no pudieron concretar la marca. Ahora la diferencia es que es global esto y las condiciones y pileta están”.Esta vez “nadie está en la desesperación de decir los otros están entrenando y nosotros no, que es lo que si nos pasó antes”.Justo cuando faltaban detalles para tener en el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (Cepard) la pileta olímpica climatizada para ser utilizada por los nadadores de toda la provincia, el coronavirus frenó los planes.“Falta poco, más que nada obras complementarias. Sobre la sala de máquinas se iba a hacer un vestuario básico, un depósito y pequeñas infraestructuras para que la pileta pueda funcionar, ya con lo mínimo indispensable. Eso como primera etapa e inaugurar la pileta, pero faltan detalles como los partidores y estructuras que hace gente de Italia –una empresa italiana las coloca- y tenían fecha de regreso para terminar a fines de marzo así que ahora no sabemos cuándo se va a poder terminar esta primera etapa, pero son cosas que en dos meses se terminan”, contó Breitenbruch.