Agredió y amenazó de muerte a su ex, pero sigue libre

Martes 31 de diciembre de 2019

Existen varios expedientes judiciales con su nombre, siempre ligado a hechos de violencia de género. Hace dos semanas agredió a quien era su pareja, tras lo cual destrozó y robó varias de pertenencias de la mujer. La víctima radicó la denuncia y la justicia de instrucción ordenó la detención del sujeto, quien permanece prófugo.

Fuentes del caso mencionaron que se rapó y se dejó la barba, mientras alterna entre Campo Viera y San Vicente, donde tiene familiares y amigos, incluidos algunos con importante influencias, lo que habría facilitado su escape.

En este contexto, sumado los antecedentes de violencia en perjuicio de otras mujeres, el último martes su ex pareja realizó una ampliación de denuncia ante la Fiscalía de Instrucción Dos.

Asimismo, el jueves se presentó en la Seccional Quinta y aportó una serie de datos sobre los últimos movimientos y el posible paradero del sujeto, aunque transcurridos varios días no se informaron novedades al respecto.

“Ella averiguó por dónde se mueve, le dio detalles de su nueva fisonomía, porque se rapó y se dejó la barba, pero ni así lo encuentran. Es una persona peligrosa. Incluso tiene hijos con otra mujer y tiempo atrás retuvo dos meses al varón, lo que fue denunciado por la madre. Trabaja para una persona importante y tiene muchos contactos, pero la Policía debería actuar igual y detenerlo”, confió un allegado a la víctima.

El agresor; Mauro Omar C. (31), además ocasionó importantes daños materiales en la vivienda de la damnificada. La mujer tiene 35 años y es madre de dos niñas de 5 y 2.



Graves amenazas

En las horas posteriores al suceso, el acusado envió audios y mensajes de WhatsApp amenazantes a la víctima. Mandó la imagen de un ataúd y luego escribió: “Estás muerta”, lo que le generó una enorme conmoción a la mujer.

Dicha prueba fue anexada a la denuncia, aunque transcurridas dos semanas las autoridades policiales no brindaron demasiada información a la víctima. “Ni siquiera recuperaron mis cosas. Esta persona me agredió, me robó y sigue haciendo su vida con total normalidad, como si fuera normal lo que hizo. Hasta ahora no tuvo ninguna consecuencia”, lamentó la víctima.

Sobre el hecho, comentó el pasado sábado 14 asistió con quien entonces era su pareja a una cena de fin de año con sus jefes y compañeros de trabajo. “Volvimos a eso de las 9.30 del domingo, él empezó con reclamos por celos y se descontroló. Lo único que agradezco es que mis hijas no estaban en casa en ese momento”, remarcó visiblemente angustiada.

La mujer explicó que si bien cada uno vivía en su domicilio, esa mañana su pareja la acompañó hasta su casa, en Villa Lindstrom.