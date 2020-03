Agredieron a Mónica Farro

Martes 10 de marzo de 2020

Mónica Farro ha tenido una temporada de verano bastante movida en Mar del Plata. La actriz de la obra Veinte millones tuvo una escandalosa pelea con su compañera de elenco, Sol Pérez, por la que debieron suspender una función. Y este domingo, fue víctima de una agresión a la salida del teatro Atlas.“Ayer salgo del teatro y me saco fotos con la gente como siempre. De repente me doy vuelta para seguir saludando y siento un golpe en el pecho que me deja descolocada y una persona se va corriendo. Yo no le vi la cara, me dijeron que era una morocha”, dijo la ex vedette en una entrevista telefónica con El Run Run del espectáculo, el programa de Crónica TV.Fernando Piaggio y Lío Pecoraro, conductores del ciclo, contaron que la agresora “se llama Evelyn Santichia y es la ex pareja de Daniel Picone, el representante de Farro”. En otra oportunidad, esta mujer ya había acusado en los medios a la actriz de haberse escapado con el empresario a México cuando supuestamente ellos todavía eran pareja. “Asociamos que era esta persona porque justamente mi amigo Daniel vino a hablar con Guillermo Marín (productor de la obra) para arreglar el trato de la gira, se quedó a ver la obra y se fue. Ella lo venía siguiendo, son cosas de gente enferma, relaciones enfermas que yo no tengo nada que ver, estoy cansada de estar en el medio de esta situación de gente loca, esas cosas las tienen que resolver ellos”, explicó la uruguaya.“Después de que me pegó a mí, se le tiró delante de la camioneta (a Daniel), se le subió a la camioneta. No sé qué quilombo tuvieron ellos, pero antes de irse de Mar del Plata a la madrugada, pasó por casa para hablar conmigo y se fue”, explicó la vedette. Además, contó que este lunes planea hacer una denuncia contra la agresora con la asesoría de su abogado, Ignacio Trimarco. “No estamos hablando de una pelotudez mediática… Esto es otra cosa”, cerró.