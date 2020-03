Agobiada por la presión social

Jueves 5 de marzo de 2020

“Es agobiante cuando vas caminando por un shopping y te dicen que te apures porque se te pasa el tiempo. Yo no quiero traumarme, y creo que la maternidad se pospuso. Trato de que no me afecte el qué dirán, pero es agotador”, señaló Sofía Zámolo en una entrevista, y abrió decenas de preguntas. ¿Por qué una mujer debe explicar cuándo quiere ser madre? ¿Qué le genera la presión familiar o social ante la no llegada de un niño? ¿Debe ser mamá para poder sentirse realizada en su vida?