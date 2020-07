Agilizan la inscripción al Progresar de los estudiantes terciarios de gestión privada

Viernes 10 de julio de 2020 | 13:00hs.

El programa Progresar acepta el ingresar a las becas para los estudiantes que cumplan los requisitos, y que cursen estudios en institutos públicos de gestión privada en todos los niveles.





Emilia Lunge, coordinadora del programa Forjarse, desde donde se administra el programa nacional dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y comentó: "Esta nueva administración, a pesar de estar en tiempos de pandemia, fue avanzando en determinadas gestiones para ir analizando cómo será el programa a partir de este tiempo, en ese pasaje de ver cómo funcionaría mejor, la Secretaría del Ministerio de Educación de la Nación resolvió instrumentar una Resolución que es la 470/2020 que amplía el beneficio a los institutos públicos de gestión privada a las becas Progresar con determinados requisitos".





"Esos requisitos son que el gasto anual del estudiante dentro del instituto entre la matrícula, derecho a examen y cuota no supere un salario mínimo, vital y móvil y en la provincia en general todos los institutos tienen la cuota muy baja, no superan ese monto, así que de ese lado está más o menos cubierto y otro que sea oferta única en esa localidad, es decir que no exista otro lugar que tenga la misma carrera o el mismo alcance del título pero al mismo tiempo se cruza con las vacantes de las carreras estratégicas, es decir que si un sólo instituto público con gestión estatal tiene una carrera considerada estratégica y no se llegan a cubrir todas las vacancias es un justificativo también para que ingrese al instituto público de gestión privada", aclaró.





Lunge a su vez destacó que existen dos tipos de requisitos: por un lado los requisitos para que el instituto esté contemplado para adquirir la beca y después los requisitos académicos para el estudiante que son los mismos para todos, no importa a qué institución pertenezca: Ser ingresante a una carrera terciaria que tenga entre 18 a 24 años siempre y cuando no corresponda a población vulnerable, que la familia no tenga más de tres salarios mínimos como ingreso y que el chico pueda ir rindiendo y aprobando el 50 por ciento de las materias.





"La población vulnerable es considerada dentro de esta beca cuando hay una mamá o papá que es cabeza única familiar, para ellos se extiende hasta los 30 años, como también si tiene alguna discapacidad, para comunidades indígenas se extiende hasta los 35 años y para la comunidad trans no hay límite de edad por el contexto en el que se vive. Además, los estudiantes avanzados que ya tienen rendidas y aprobadas determinadas materias también se puede extender hasta los 30 años. Las becas varían desde los 2200 pesos y va alcanzando diferentes montos dependiendo su categoría y después hay que recordar que son diez cuotas anuales y no 12", detalló.





Finalmente comentó que las becas no tienen límite de disponibilidad como la AUH, "sino que siempre y cuando se reúnan los requisitos se puede acceder a la beca la única aclaración es que por este año los estudiantes estatales de gestión privada son inscriptos por los mismos institutos, no se puede abrir el sistema porque sería muy engorroso, según lo resuelto por Nación".