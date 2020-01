Agenda Cotidiana

MÚSICA

Samba. Matías Macaya en voz, Marcelo Kuczek en cavaco y coros, Alejandro Nanio en saxo, Mauricio “Chori” Ovando en tan tan, Matías Franco Meza en bajo y coros y Pablo Aguirre en pandeiro forman El Banco Local propuesta musical con clásicos de samba brasileña. La banda se presenta el viernes a las 23 en el Casino Club Posadas (San Lorenzo 1950) con entrada gratuita. Electrónica. La Aventura (Zapiola 965) tiene una nueva propuesta a puro electronic sunset todos los domingos desde las 19. Siempre en el Parador estarán el 26 Victoria Engel, el 2 de febrero Muter (Bs. As.), el 9 de febrero Festa Bros (Bs. As.) y el 16, Nick Warren (Inglaterra). Katana. El primero show del 2020 de la banda será el próximo domingo 26 a partir de las 21. El grupo lleva toda la pachanga y buena onda a Beerlín, el bar de El Brete, en la Costanera. Cadena Perpetua. La reconocida banda de rock cumple 30 años y los festeja en La Bionda (avenida Mitre 2470) el próximo viernes 14 de febrero, a partir de las 23. ‘Los Rotten’ y ‘Ninguno’ telonerán a los cumpleañeros. Anticipadas en La Bionda. Jóvenes Pordioseros. La banda nacida en Villa Lugano se presenta el sábado 15 de febrero a las 22 en La Bionda (avenida Mitre 2470). Los Jóvenes Pordioseros llegan a Posadas para celebrar sus 20 años en los escenarios y con su último disco Viva el rock and roll, material grabado en vivo y publicado en 2019. Banda invitada Amuleto. Anticipadas en boletería.